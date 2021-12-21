Дьяченко: бездействие британских правоохранительных органов возмущает

21 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Возмущает поведение сотрудников британских правоохранительных органов, допустивших агрессивные действия в отношении нашей дипломатической миссии. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил член Совета Республики Олег Дьяченко.

"Дня не проходит, чтобы политические преступники, укрывшиеся на Западе от белорусского правосудия, не проявили бы своей зловещей сущности. На этот раз в преддверии рождественских праздников рядом с посольством Беларуси в английской столице они организовали шумную политическую провокацию, а затем совершили бандитское нападение на белорусского консула", - сказал сенатор.

По его словам, эти преступные действия откровенных врагов нашего народа возмущают всех. "Возмущает также поведение сотрудников правоохранительных органов туманного Альбиона, допустивших агрессивные действия "беломайдановцев" в отношении нашей дипломатической миссии. Остается без английского ответа вопрос: зачем и почему английские блюстители порядка допустили антибелорусскую провокацию, во время которой был жестоко избит официальный представитель белорусского государства и будут ли со всей строгостью британского закона наказаны участники и подстрекатели этого преступления?" - отметил Олег Дьяченко.-0-

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