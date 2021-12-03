Дьяченко: каждый имеет право высказаться об изменениях в Основной закон

3 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Право высказаться об изменениях в Основной закон страны имеет каждый. Таким мнением поделился проректор Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова, член Совета Республики Олег Дьяченко во время областного семинара, посвященного референдуму, в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Референдум - это прямая форма демократии и одна из форм народовластия, которая сложилась исторически и имеет свои корни, начиная с вечевого строя, - отметил Олег Дьяченко. - Основной закон страны регулирует все сферы общественной жизни, поэтому касается каждого гражданина. Право высказаться по этому вопросу имеет каждый".

Олег Дьяченко подчеркнул, что изменения в Конституцию анонсированы Президентом два года назад. Этот вопрос актуализировался после президентских выборов 2020 года: создана Конституционная комиссия, которая обобщила предложения от трудовых коллективов и специалистов. Для того чтобы внести эти изменения и дополнения в Основной закон страны, в соответствии со ст.140 Конституции необходимо провести референдум.

"Я рассматриваю институт референдума в исторической ретроспективе, - продолжил Олег Дьяченко. - Их у нас уже было три, и мы готовимся к четвертому. Имеется в виду референдум 1995 года, 1996 года, 2004 года - о внесении дополнений и изменений в Конституцию касательно сроков полномочий Президента. Эти вопросы изложены на семинаре в контексте мирового опыта".

Областной семинар "Референдум: понятие, история, значение" собрал в Могилеве более 200 человек со всего региона - представителей исполнительной власти, депутатского корпуса, предприятий, учреждений образования, молодежи и СМИ. Собравшиеся обсудили становление института референдума, а также определили его роль в системе народовластия страны. Кроме того, во время встречи были озвучены вопросы нормативно-правового регулирования подготовки и проведения референдума в Беларуси.-0-