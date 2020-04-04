Для белорусов сохраняется возможность выехать из РФ на железнодорожном или личном транспорте

4 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Для граждан Беларуси сохраняется возможность выехать из России на белорусскую территорию на железнодорожном или личном автотранспорте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в РФ.

"По состоянию на 4 апреля для белорусских граждан, направляющихся из России в Беларусь, сохраняется возможность выехать из России железнодорожным транспортом или на личном автомобиле", - проинформировали в дипмиссии.

Актуальную информацию об организации движения пассажирских поездов в сообщении Беларусь-Россия в посольстве рекомендуют узнавать на сайте Белорусской железной дороги, с помощью официального мобильного приложения "БЧ. Мой поезд" или по телефону +375 222 39 25 47, а также на сайте РЖД. "На данный момент сохраняется регулярное курсирование 2 поездов в российско-белорусском сообщении: № 2/1 Минск-Москва и № 52/51 Брест, Минск-Санкт-Петербург", - уточнили в пресс-службе.

"На личном автомобиле белорусские граждане могут въезжать в Беларусь без ограничений. При этом напоминаем, что из Беларуси обратно могут выехать только граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане, имеющие постоянный вид на жительство", - обратили внимание в диппредставительстве.-0-