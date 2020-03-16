Для белорусов, застрявших в Польше, организуют автобусы на родину

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для белорусов, застрявших в Польше и Литве, организуют автобусы на родину. Расписание транспорта на своей официальной странице в Facebook разместило Министерство иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По информации от автобусной фирмы Markus, с 17 по 22 марта будут организованы ежедневные автобусные рейсы по маршруту Бяла-Подляска - Тересполь - Брест. Для включения в список выезжающих в Беларусь необходимо предварительно связаться с консульством Беларуси в Бяла-Подляске по телефонам +48 (83) 342-1814, +48 (83) 342-1816, +48-605-048-505.

Отправление автобусов из Бяла-Подляски (от гостиницы "Дельфин", Aleja Jana Pawіa II, 11) - в 12.00, из Тересполя (от ж/д вокзала) - в 12.40.

Белорусы, застрявшие в Литве, также смогут воспользоваться специальными рейсами. Они организованы посольством Беларуси. 17 марта в 13.00 и 17.00 будут пущены автобусы от пункта пропуска Привалка до Гродно. Подробную информацию можно узнать по телефону +37060016244. Возможен выезд и в другие дни - заявки будут рассматриваться.

Как сообщал МИД Беларуси, с 13 марта на 10 дней (с возможностью продления срока) границы Польши закрыты для пропуска иностранных граждан. С 15 марта польской стороной приостановлено пограничное движение на белорусско-польском участке границы, прекращено международное авиа- и железнодорожное сообщение, в том числе транзитный проезд.

На белорусско-польской границе прекращено пограничное движение в следующих пунктах пропуска: Беловежа - Переров (автодорожный/пешеходный), Черемха - Высоко-Литовск (железнодорожный), Половцы - Песчатка (автодорожный), Словатичи - Домачево (автодорожный), Рудавка - Лесная (речной).

Граждане Беларуси, имеющие право на постоянное жительство в Польше, могут въехать в Польшу через открытые для особого движения погранпереходы, но при этом подлежат направлению на 14-дневный карантин.

Внутренний автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт в Польше будет функционировать.-0-