Для БГУ и БНТУ выделят деньги из бюджета на борьбу с COVID-19

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для Белорусского государственного университета и Белорусского национального технического университета выделят деньги из бюджета на борьбу с COVID-19. Соответствующее постановление Совета Министров от 30 октября 2020 года №622 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Министерство образования получит средства на восстановление расходов (в том числе расходов за счет средств от приносящей доходы деятельности) на мероприятия по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в сумме Br166,3 тыс. Из них для БГУ будет предназначаться почти Br35 тыс., БНТУ - Br131,3 тыс.

Этим же постановлением одобрено выделение Министерству по чрезвычайным ситуациям более Br1,7 млн для авансового платежа за четыре пожарные автолестницы.

Деньги будут выделены Министерством финансов в 2020 году из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.-0-