Для борьбы с фейками важно применять передовые технологии - замдекана журфака

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В противостоянии фейковым новостям важно применять передовые технологии. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заместитель декана по учебной работе и образовательным инновациям факультета журналистики БГУ Владимир Степанов.

По его словам, проблема фейков не нова: в прошлых столетиях журналисты и их аудитория также сталкивались с попытками манипулировать информацией и сознательно ее искажать в своих интересах. Специфика нынешней ситуации в том, что для создания, тиражирования недостоверной информации, или так называемых фейков, используется совершенно иной уровень технологий.

"Фейки, которые мы сегодня видим, это действительно вызов в том плане, что задействованы машинные алгоритмы, нейронные сети, которые позволяют генерировать не просто поддельный текст, но и поддельное видео, аудио, которые в принципе неотличимы от реальных", - отметил Владимир Степанов. Поэтому, уверен он, современному журналисту следует владеть современными технологиями, навыками, которые бы позволяли отделять недостоверную информацию от правдивой. "И если мы не будем противостоять с помощью таких же высоких технологий, то, конечно, журналистика будет иметь много проблем", - считает замдекана.

На факультете журналистики БГУ сейчас делают упор на современные информационные технологии и очень тесно сотрудничают с IT-сектором.-0-