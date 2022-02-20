20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Андрей Иванец рассказал в эфире телеканала ОНТ для чего нужен Кодекс об образовании, сообщает БЕЛТА.

"В первую очередь, он нужен для того, чтобы наша система образования стала более гибкой. Возможность реализации сетевой формы образования сегодня по новой редакции кодекса позволяет нашим учреждением, в том числе и высшего образования, активно взаимодействовать, вовлекать студентов в подготовку, - сказал Андрей Иванец. - Очень важный аспект то, что мы существенным образом мотивировали привлечение молодых людей для получения профессионально-технического образования. Мы сегодня говорим, что фактически по базовому свидетельству об образовании без вступительных экзаменов они могут поступить в среднее специальное учебное заведение и выбрать соответствующую профессию. После этого, безусловно, они могут получить и высшее образование".

По словам министра, немаловажной новацией являются и обязательное среднее образование. "Это очень важный аспект, если мы говорим о том, что мы хотим быть интеллектуальной нацией - получение среднего образования является обязательной компонентой, - отметил он. - Конечно, целый ряд вопросов, связанных со вступительными кампаниями также отражены в новой редакции Кодекса об образовании".-0-