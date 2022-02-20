20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала ОНТ рассказал для чего в Беларуси с 2023 года вводится централизованный экзамен, сообщает БЕЛТА.

"Введение централизованного экзамена носит комплексный характер. Первое - мы должны понимать, что сегодня все наши абитуриенты, выпускники школ должны получить объективный и абсолютно идентичный срез по своим знаниям, - сказал Андрей Иванец. - Сегодня, поступая в учреждения высшего образования, одним из обязательных предметов являются на выбор русский либо белорусский язык, математика. И здесь внедрение централизованного экзамена позволит нам, с одной стороны, поставить в абсолютно идентичные условия всех выпускников, потому что данная оценка будет использоваться вместо экзамена по ЦТ при поступлении в соответствующий вуз. А вторая функция немаловажная - мы получим абсолютно объективный срез качества подготовки наших учащихся".

По словам министра, централизованный экзамен позволит увидеть, насколько оценка в аттестате, которую сегодня получает выпускник школы, соответствует той оценке, которую он получит на централизованном экзамене. "А это позволит нам объективно посмотреть на те проблемы, которые существуют в тех или иных районах, областях и принять соответствующие меры для того, чтобы повысить качество образования", - констатировал он.-0-