Для детей беженцев у ТЛЦ установят мобильный образовательный центр

21 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мобильный образовательный центр для детей беженцев появится у ТЛЦ "Брузги". Об этом сегодня журналистам сообщила представитель Гродненского облисполкома Ирина Степаненко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 44-й день для беженцев на границе. Находятся они в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Около 40% из них - женщины и дети. Совместно с представителями ЮНИСЕФ было принято решение обеспечить детям образовательный процесс. Сегодня хотят начать установку специальных модулей, на базе которых и заработает мобильный образовательный центр.

"Открыть его планируется до конца недели. Предусматривается несколько направлений работы. В частности, на их языке детям и подросткам будут показывать видеоуроки. Также здесь детям продолжат оказывать психологическую помощь. Еще одно из направлений предусматривает организацию досуга. Для этого подобраны опытные педагоги и психологи как из числа работников учреждений образования региона, так и из тех беженцев, что имеют соответствующее образование", - отметила Ирина Степаненко.

В ТЛЦ продолжается работа по оказанию всесторонней помощи беженцам. Обеспечены они горячим питанием, теплыми вещами. Круглосуточно дежурят в ТЛЦ медики. За сутки за консультациями обратились около 50 человек. 11 беженцев находятся на лечении в стационарах. Кроме того, в кризисной комнате Красного Креста в Гродно находятся трое женщин, недавно ставших мамами, со своими детьми. Они также обеспечены всем необходимым.

Рядом с ТЛЦ продолжает работу полевая баня, которую развернули военные. Сегодня в ней женский и детский день.

К слову, морозы не сказались на температуре внутри ТЛЦ. Там она поддерживается в автоматическом режиме на уровне около +15 градусов.-0-