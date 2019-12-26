Для добрых дел на календаре не может быть финальных дат - Гаев

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев в преддверии Нового года и Рождества побывал в подшефной специальной общеобразовательной школе №14 Минска для детей с нарушением слуха, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь комитета Елена Костюкова.

Андрей Гаев во время праздника. Фото Государственного комитета по имуществу

Этот визит прошел в дни благотворительной акции "Наши дети", которая продлится до 10 января. Однако, как подметил Андрей Гаев, для добрых дел на календаре нет финальной даты. Госкомимущество шефствует над школой уже около 20 лет, и это сотрудничество давно переросло в настоящую теплую дружбу.

Руководитель ведомства передал детям подготовленные комитетом подарки. Кроме того, Госкомимущество и входящие в его систему организации перечислят школе Br20 тыс. спонсорской помощи на укрепление материально-технической базы.

Андрею Гаеву показали новое помещение школьной библиотеки, которая появилась на месте бывшего склада благодаря средствам, перечисленным Госкомимуществом в 2018 году.

Новогодняя акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Ребят поздравляют с Новым годом и Рождеством, вручают им подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции присоединились общественные объединения.-0-

Фото Государственного комитета по имуществу