Для достижения Целей устойчивого развития важен вклад каждого человека - Щеткина

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для достижения Целей устойчивого развития важен вклад каждого человека. Об этом заявила заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по ЦУР Марианна Щеткина на дне информирования, посвященном ЦУР. Вице-спикер провела встречу с офицерским составом центрального аппарата Министерства обороны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Марианна Щеткина рассказала об основных принципах Целей устойчивого развития, национальной архитектуре управления ЦУР, в том числе задачах Совета по устойчивому развитию, а также о мониторинге целей. Работа по достижению ЦУР - это не только их непосредственная реализация, но и вовлечение каждого человека в этот процесс, подчеркнула Марианна Щеткина. Это стиль жизни, когда людей волнуют вопросы экологии в своем городе, своей стране, на всей планете в целом, и они готовы что-то сделать для ее сохранения. В этой связи очень важна работа с молодежью, направленная на воспитание бережного отношения к окружающей среде, добавила национальный координатор.

Вице-спикер напомнила, что реализация ЦУР идет по четырем основным направлениям - экономика, экология, социальная сфера и мониторинг. Они взаимосвязаны друг с другом. Особое внимание сегодня уделяется работе по достижению ЦУР на региональном уровне. Речь идет о том, чтобы разработать стратегии устойчивого развития регионов. Могилевская область уже подготовила такой документ.

"Мы приступаем к разработке новых программ на следующую пятилетку. Эти программы должны быть сверстаны с учетом тех особенностей, которые есть в каждом конкретном регионе", - отметила Марианна Щеткина.

Национальный координатор также акцентировала внимание на концепции развития умных городов, которая предусматривает интеграцию и онлайн-координацию городских служб, сервисов, инфраструктуры. Это качественно новый уровень формирования городской среды. Первым данную концепцию начал осваивать Брест. Аналогичная программа готовится в Минске.-0-

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