Для эффективной защиты окружающей среды необходимо развитие экологического образования - эксперт

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие экологического образования необходимо для эффективной защиты окружающей среды. Такое мнение высказал профессор Университета Мугла (Турция) Ахмед Демирак во время дискуссии об экологических вызовах на международной научной конференции "Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы XXI века", передает корреспондент БЕЛТА.

"Остро встает вопрос загрязнения окружающей среды и глобального потепления. Ключевым в решении этих проблем является чувство ответственности человечества за судьбу планеты и образование. Люди должны больше заботиться о сохранении окружающей среды. Мы живем в век информации, и необходимо, чтобы больше людей были осведомлены об этой проблеме, нужно больше профессионалов в этой сфере. Вопрос экологического образования особенно актуален. Оно необходимо для устранения экологических проблем, поиска решений и воспитания поколений, которые заботятся об окружающей среде", - сказал Ахмед Демирак.

Международные эксперты из России, Турции и Польши приняли участие в кино-talk "Ты заметил, как меняется планета?", организаторами которого стали Министерство энергетики Беларуси, госкорпорация "Росатом" и МГЭИ имени А.Д. Сахарова БГУ. Были показаны фильмы из цикла Wild Edens, инициированного госкорпорацией "Росатом", которые демонстрируют хрупкость экосистемы и важность участия каждого в спасении планеты. Документальные фильмы сняты о нетронутых человеком местах, населенных животными и растениями, которые могут оказаться под угрозой исчезновения из-за глобальных климатических изменений. "Это образовательный проект, который привлекает внимание международного сообщества к экологическим проблемам. Энергетические компании должны не только обеспечивать экологически чистую и устойчивую энергетику, но и поддерживать инициативы по защите окружающей среды. Нужно повышать осведомленность людей по этим вопросам", - заявил турецкий эксперт.

"Сахаровские чтения" проходят 23-24 мая в Международном государственном экологическом институте имени А.Д.Сахарова БГУ при поддержке Минобразования, Минприроды, Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС.-0-