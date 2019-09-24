Для эксплуатации дорог зимой заготовлено уже 80% противогололедных материалов

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершаются некоторые регламентные работы по подготовке автомобильных дорог республиканского значения к эксплуатации в зимний период. На 80% от общего объема заготовлены противогололедные и другие материалы для дорожного полотна. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Николай Чернюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается подготовки автомобильных дорог республиканского значения к работе в зимний период, то уже завершаются некоторые регламентные работы. В частности, заготовка противогололедных и других материалов. Сегодня готовность таких материалов составляет около 80% от необходимого запаса, до конца сентября - начала октября планируем завершить заготовку и подготовку основных материалов", - сказал Николай Чернюк.

Заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" по содержанию объектов благоустройства Олег Лукашенко отметил, что ежесуточно зимой в столице будет задействовано 700 единиц спецтехники и 800 уборщиков территорий. "Сегодня полностью выполнены работы по подготовке оборудования, а также начался процесс переоборудования, который завершится 5 ноября", - сказал представитель Горремавтодора.

В период уборки снега в 2019-2020 годах задействуют не менее 760 единиц снегоуборочной техники (комбинированные дорожные машины, плужно-щеточные машины, снегопогрузчики, солераспределители, самосвалы для вывозки снега). В прошлом году дополнительно закупили 14 единиц спецтехники и 6 единиц оборудования для уборки снега.

Чтобы исключить сбои в работе транспорта в зимнее время, заключили договоры с 35 организациями. "При необходимости можно задействовать до 350 единиц спецтехники - это преимущественно самосвальный парк для вывоза снега", - пояснил замдиректора. Уже определены 9 основных площадок для временного складирования снега. Также будет работать снегоплавильный пункт по ул.Машиностроителей производительностью 5 тыс. куб.м снега в сутки. До 15 октября будет заготовлено необходимое количество соляной смеси, которую дорожные службы будут использовать на дорогах Минска.-0-