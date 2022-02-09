Для международного сообщества это важно. Политолог о пресс-конференции Эмиля Чечко

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция польского военнослужащего Эмиля Чечко для международного сообщества очень важна, заявил корреспонденту БЕЛТА политолог Вадим Боровик.

"Наши польские "друзья" заявляют о том, что они стоят на передовой защиты прав человека, хотя своими действиями зачастую, к сожалению, показывают обратное. Однако они должны в первую очередь проявить интерес к заявлениям своего военнослужащего, который добровольно пересек границу и такую резонансную информацию предоставил общественности. А на сегодняшний момент есть заявления польского военнослужащего. Мы имели факты того, что нам подбрасывали полумертвых беженцев на границу и польская сторона полностью игнорирует эти все заявления, не допускает журналистов, не дает возможности провести международное расследование и прочее. Поэтому, когда мы говорим о правах человека, о том, что какие-то страны в этом вопросе в большей степени продвинулись и видим в Европе жестокое обращение с демонстрантами, беженцами, агрессию в отношении лиц, которые нуждаются в помощи, то убеждаемся в том, что такие понятия, как права человека и право на жизнь (а это самое первичное право) просто используются как манипулятивные понятия", - сказал Вадим Боровик.

Политолог подчеркнул, что на Западе зачастую "ноги вытирают" о международное право. "Надеюсь, что будет приковано внимание и международных СМИ к его заявлениям. Мы же знаем, что в Польше есть правозащитники, волонтеры, которых выгоняют с границы и которые интересуются этим вопросом, обеспокоены этими заявлениями. Думаю, что в ходе пресс-конференции, если еще более подробно на какие-то факты он сделает акценты, то, будем надеяться, что это привлечет внимание международной общественности", - отметил политолог.

Вадим Боровик уверен в важности этой пресс-конференции. "Это говорит о том, что Беларуси небезразлична судьба тех лиц, которые через нашу территорию пытались попасть в "свободную" Европу для того, чтобы спасти себя от гуманитарной катастрофы и спасти свою жизнь. Мы, в свою очередь, предоставили им возможность пребывания. Обеспечили им кров, содержание. Польская сторона… Мы видим, в каких условиях содержатся эти люди. Вот еще факты всплывают о том, что они практически уничтожались, - сказал он. - Поэтому, действительно, серьезная пресс-конференция. Ей должно быть уделено самое пристальное внимание не с точки зрения журналистского расследования и освещения, а в первую очередь с точки зрения международного расследования. За этим должно последовать серьезное международное расследование. Это даже не сопоставимо с ситуацией с самолетом. Если над нами летел самолет и была террористическая угроза, устроили шум на весь мир, незаконно авиакомпанию санкциям подвергли и доставили неудобства всей Европе с учетом полетов через Беларусь. Здесь убивают людей - есть конкретные заявления. И, понимаете, полное игнорирование со стороны международных институтов. Должно ООН подключиться и должны расследовать на самом высоком уровне. Если подтвердится даже на 10% то, что он говорит, - должны быть самые серьезные санкции в отношении Польши".

10 февраля центр "Системная правозащита" организует пресс-конференцию польского военнослужащего Эмиля Чечко.

В ходе мероприятия Эмиль Чечко подробно расскажет и покажет на карте места массовых расстрелов (захоронений) и поделится информацией о том, как был организован весь процесс расстрелов: начиная с момента отбора солдат и передачи их в распоряжение представителей пограничной стражи, как был организован подвоз мигрантов к месту расстрелов, кто отдавал преступные приказы, как осуществлялись расстрелы, совершаемые польскими солдатами под угрозой смерти со стороны так называемых пограничников, как совершил побег и почему выбрал для этого Беларусь.

Польский гражданин Эмиль Чечко, 1996 года рождения, военнослужащий 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира (части переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши) был задержан 16 декабря 2021 года в пограничной полосе. Он попросил политического убежища в Беларуси "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". В настоящий момент Эмиль Чечко проходит свидетелем в уголовном деле о гибели мигрантов на белорусско-польской границе, возбужденном Следственным комитетом Беларуси. Польский гражданин при посредничестве правозащитного центра находится в процессе получения статуса беженца в Беларуси.

Эмиль Чечко подал иск "О геноциде и преступлениях против человечности на территории Польши" прокурору международного уголовного суда в Гааге (исковое заявление принято к рассмотрению). С его слов он лично (под угрозой смерти со стороны представителей пограничной стражи Польши) принял участие в расстреле более 200 беженцев, среди которых были женщины и дети.-0-