Для минчан запустят бесплатный "молочный экспресс" Минск - Брест - Минск

Для минчан 30 августа запустят бесплатный "молочный экспресс" в Брест на крупнейший молочный фестиваль "Облака молока". Компания "Савушкин продукт" отправит несколько автобусов из столицы ранним утром, а доставит гостей обратно поздним вечером.

"Молочный экспресс" запускают на один день. Из Минска до Бреста автобусы проедут без остановок и высадят пассажиров у парка Мира, где и пройдет фестиваль. Вечером можно будет таким же образом вернуться в столицу. Места персональные, бронировать их нужно заранее.

Автобусы украсят по теме фестиваля, так что найти их будет несложно. Отправятся они в 8 часов утра с парковки гипермаркета ProStore. Пассажиров в пути ожидает молочный завтрак.

Попасть на "молочный экспресс" может каждый желающий. Для этого надо пройти по ссылке и оставить заявку в интернете. Поскольку число мест ограничено, билеты разыграют случайным образом. Сама поездка бесплатная, никаких требований организаторы не предъявляют.

"Молочный фестиваль в Бресте выходит на новый уровень. И идея "молочного экспресса" - в том, чтобы дать возможность большему числу минчан увидеть это событие своими глазами. Погрузиться в атмосферу праздника и 1000-летия Бреста можно будет уже в автобусе, а на самом фестивале всех ожидает череда мероприятий в режиме нон-стоп - от реконструкций "золотого века" до гранд-концерта и светового шоу. Каждый желающий сможет посетить фестиваль бесплатно, приехав самостоятельно или на "молочной экспрессе", - рассказали в компании "Савушкин продукт".

Фестиваль "Облака молока", как ожидается, соберет около 50 тыс. человек. Парк Мира будет разделен на пять тематических зон с двумя сценами - большой и малой. Мероприятия пройдут и на пролегающей вдоль парка Ленинградской улице.

Посетителей ожидают интерактивные площадки и инсталляции, вокруг которых установят два фуд-корта. В зоне "Савушкин" заработает молочный университет с роботами, а при желании можно будет подоить корову. Зона "Брест-Литовск" вернет в Брест улочки XIX века с Аллеей мастеров, театром и ретро-рестораном. Можно будет примерить на себе образ человека из "золотого века".

В зоне TEOS будут спортивные танцы и баттлы. Здесь предложат потренироваться, сразиться в виртуальном бою, проверить свою ловкость и посостязаться с футболистами "Динамо-Брест". Детей ожидает насыщенная активностями территория "СуперКид" с лабиринтом, батутами, скалодромом, площадками с логическими играми и игрушками. Ребят научат изготавливать стильные стаканы для молока, рисовать и не только.

В течение дня будут выступать кавер-бэнды, танцевальные группы и детские коллективы. Предусмотрена работа двух молочных кафе, установка часовой башни и дерева желаний с посланиями 1000-летному Бресту. Вечером на главной сцене пройдет гала-концерт, а завершится все красочным световым шоу.

Молочный фестиваль пройдет в Бресте 30 августа с 12 до 23 часов. Проводит его компания "Савушкин продукт" при поддержке Брестского горисполкома к 1000-летию города. Фестиваль должен послужить популяризации культуры активного семейного отдыха, здорового образа жизни и потребления натуральных молочных продуктов.

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