Для многодетных семей в Беларуси в этом году построят в 1,7 раза больше жилья

9 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси в 2019 году будет введено 12 тыс. квартир для многодетных семей, что в 1,7 раза больше уровня прошлого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении жилищной политики Министерства архитектуры и строительства, комментируя постановление Совета Министров от 29 декабря 2018 года №987, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале .

Больше всего квартир для многодетных семей введут в Брестской и Минской областях - 2,5 тыс. и 2,1 тыс. соответственно. В Минске новоселье справят почти 1,9 тыс. семей с тремя и более детьми. Перед стройотраслью поставлена задача в течение двух лет выйти на обеспечение многодетных семей жильем в течение одного года после их постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом в первоочередном порядке на строительство жилья направляются многодетные семьи с четырьмя и более детьми. Недавно это право предоставили и многодетным семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

Всего для строительства 12 тыс. квартир для многодетных семей потребуется Br948,76 млн, в том числе Br238,88 млн собственных средств граждан и Br709,28 млн кредитных ресурсов банков, из которых большую часть они предоставят по указу №240 об адресном субсидировании жилья (Br639,8 млн). Государственные субсидии предоставляются на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам - также на погашение части основного долга по таким кредитам. По указу №13 "О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений" банки предоставят Br70 млн кредитных средств.

Увеличатся объемы строительства арендных квартир. Согласно последним данным, в январе-сентябре 2018 года было введено 99,6 тыс. арендных квартир при задании на весь прошлый год 90 тыс. кв.м. В наступившем году планируется ввести более 135 тыс. кв.м арендного жилья. В 2018-м строительство финансировалось в основном за счет средств местных бюджетов, с этого года активнее планируется привлекать средства организаций.

Постановлением закреплено поручение оказывать всестороннее содействие гражданам в строительстве индивидуальных жилых домов. Это может быть достигнуто за счет расширения ассортимента продукции индустриального домостроения в индивидуальном жилстрое, создания системы услуг по строительству таких домов. В текущем году будет введено 1,75 млн кв.м индивидуального жилья.

Всего же в наступившем году в Беларуси построят 4 млн. кв.м жилья - таков же показатель 2018 года. На уровне прошлого года остались предельные нормативы стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения для оказания господдержки малообеспеченным гражданам при получении кредитов. Предельный норматив в Br718 предусмотрен при кредитовании в соответствии с указами №13 и №240 и предельный норматив Br940 - при кредитовании по указу от 2 сентября 1996 года № 346 "О некоторых мерах по развитию жилищного строительства на селе".-0-