Для нас важно только так: мужчина и женщина. Чуприс о подходах к браку

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Понятие брака как союза мужчины и женщины у нас закреплено на генетическом уровне. Об этом заявила заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

В проекте Конституции закреплено понятие брака как союза мужчины и женщины. "Даже если бы мы это не закрепили, у нас это на генетическом уровне закреплено, - отметила Ольга Чуприс. - Я сказала, что можно было бы не закреплять, мы и без того понимаем, что для нас важно только так: мужчина и женщина. Но, тем не менее, мы решили, что надо еще и закрепить это специально для того, чтобы не было никаких сомнений в том, что это наша ценность. Это то, что мы будем оберегать. И даже те отклики, которые приходили от граждан, - практически не было возражений относительно этой нормы. Более того, еще предлагали ее развивать: что это мужчина и женщина по рождению".

Замглавы Администрации Президента подчеркнула: мы суверенное государство, которое идет своим путем. "И мы видим примеры, когда в том же Евросоюзе пытаются отстаивать свою национальную самоидентичность. Надеюсь, что у них тоже это получится. Мы вот такие самобытные. У нас свои традиции, устои, правила, и мы их закрепляем на уровне Конституции", - сказала она.-0-