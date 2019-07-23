Для получения свидетельства об аттестации риелтора не обязательно будет иметь профильное образование

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется отменить требование об обязательном наличии профильного образования у претендентов на получение свидетельства об аттестации риелтора. Об этом на круглом столе "Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов?" в пресс-центре БЕЛТА сообщила начальник управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Министерства юстиции Диана Подлесская.

"По многочисленным предложениям, в том числе и Союза юристов, принято решение об отмене обязательного наличия профильного образования у претендентов на получение свидетельства об аттестации риелтора. "Проект указа "Об изменении указов Президента Республики Беларусь" предусматривает, что риелтором может быть лицо с любым высшим образованием", - рассказала начальник управления. При этом, поскольку оказание таких услуг требует определенных знаний, нельзя допустить, чтобы пострадало их качество. Поэтому предусмотрено, что претендент, помимо высшего образования, должен иметь стаж не менее одного года работы в качестве агента по операциям с недвижимостью либо по юридической специальности.

Диана Подлесская проинформировала, что аттестационный экзамен при этом отменяться не будет. "В любой сфере потребитель хочет получить качественные услуги. В данном случае защита законных прав и интересов потребителей при сопровождении сделки с недвижимостью очень важна, - отметила она. - Целесообразность предложенной нормы можно будет оценить по результатам ее практической реализации".

В свою очередь председатель совета ОО "Белорусская ассоциация "Недвижимость" Анатолий Звездин подчеркнул, что допуск на рынок специалистов с определенным уровнем образования, профессиональных навыков обязательно должен быть. "Мы занимаемся слишком серьезными вопросами, чтобы относиться к этому легкомысленно", - заметил он.

Напомним, Министерство юстиции подготовило и внесло на рассмотрение Совета Министров проекты указа "Об изменении указов Президента Республики Беларусь" и постановления Совмина "О тарифах на риелторские услуги и порядке их оплаты", предусматривающие изменения в государственном регулировании риелторской деятельности. Предлагаемые изменения направлены на решение существующих проблем и развитие риелторской деятельности, предусматривают дополнительные меры по защите прав потребителей риелторских услуг.-0-

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