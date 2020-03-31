Для посадки белорусов на рейс "Аэрофлота" из Шанхая обязательно наличие авиабилета Москва-Минск

31 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Для посадки белорусов на рейс "Аэрофлота" из Шанхая в Москву обязательным условием является наличие авиабилета из российской столицы в Минск. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в КНР.

"По состоянию на 30 марта белорусские граждане имеют возможность вылета с территории Китая в Беларусь рейсами авиакомпаний Air China и "Аэрофлот", - обратили внимание в дипмиссии.

В посольстве также напомнили, что с 29 марта авиакомпания "Аэрофлот" выполняет рейсы только по маршруту Москва - Шанхай - Москва один раз в неделю: вылет из Москвы в воскресенье, вылет из Шанхая - в понедельник.

"При посадке на рейс "Аэрофлота" в Шанхае обязательным условием является наличие действительного авиабилета по маршруту Москва (Шереметьево) - Минск. Возможно предъявление билета авиакомпании "Белавиа". Предварительно просим уточнять норму провоза багажа на указанном рейсе", - подчеркнули в посольстве.

Там также просят: в связи с введенными ограничениями зарубежными странами по въезду/выезду, отменой регулярных авиарейсов для следования в Беларусь в срочном порядке связываться с консульскими сотрудниками белорусских загранучреждений, аккредитованных в Китае, для получения консультаций по выезду в Беларусь по телефонам: в Пекине +86 155 1061 8510 (cn.consul@mfa.gov.by), в Шанхае +86 139 1856 1690, в Гуанчжоу +86 186 2065 2344.-0-