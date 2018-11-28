Для предупреждения коррупции важен контроль за расходами руководителей - Конюк

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк на внеочередном заседании Брестского облисполкома предупредил о недопустимости коррупции и отметил, что для ее предупреждения важен контроль за имущественным положением руководителей. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Внеочередное заседание прошло в Брестском облисполкоме на тему противодействия коррупции в органах местного управления. В нем участвовали глава Администрации Президента Наталья Кочанова, председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

Участники заседания согласились с тем, что противодействие коррупции - задача не только правоохранителей. Бороться с ней должны все государственные органы и организации в пределах своей компетенции. "Для предупреждения коррупции важен контроль за имущественным положением руководителей и должностных лиц. Отсутствие скромности в расходах, жизнь не по средствам указывает на склонность к коррупционному поведению. Такие факты должны приниматься во внимание при решении вопросов о продвижении работников по службе", - отметил Александр Конюк.

В Брестской области в текущем году зарегистрировано меньше коррупционных преступлений, чем в прошлом. Должностные лица, занимающие ответственное положение, не привлекались к уголовной ответственности. "Статистика не должна вызывать чувство самоуспокоенности. Иногда коррупционные преступления выявляются через годы после их совершения", - сказал генпрокурор. По его мнению, приграничное положение региона определяет коррупционные риски - зафиксированы случаи перемещения товаров через границу вне пунктов пропуска, незаконной миграции, получения и дачи взяток должностным лицам пограничного и таможенного комитетов.

Среди настораживающих обстоятельств названа и просроченная дебиторская задолженность у 855 организаций области. "С начала года ее размер увеличился на 7%, более чем на 40% возросли долги зарубежных контрагентов. Пока это еще "рабочая" задолженность, но нельзя допустить, чтобы она стала проблемной", - предупредил глава надзорного ведомства. В продолжение он указал на недостаточное внимание механизмам судебной защиты при отстаивании интересов предприятий - только 35% просроченных долгов зарубежных партнеров стали предметом судебного разбирательства или находятся на стадии исполнительного производства, тогда как в других областях этот показатель доходит до 60%. К средствам снижения рисков неплатежей генпрокурор отнес прежде всего надлежащую преддоговорную работу, включая обязательную тщательную проверку контрагентов.

Прокурор Брестской области Виктор Климов в своем выступлении рассказал о криминогенной ситуации в регионе, привел конкретные примеры коррупционных преступлений и правонарушений. Критично отозвался о текущей работе комиссий по противодействию коррупции, отметив их пассивность, планирование однотипных мероприятий без контроля за исполнением принятых решений, анализа причин коррупции. "Наибольшее количество недостатков выявлено в работе комиссий по противодействию коррупции Каменецкого, Ляховичского и Дрогичинского райисполкомов. Эффективнее других налажена работа комиссий Брестского облисполкома, Березовского и Кобринского райисполкомов", - сообщил Виктор Климов.

По итогам заседания руководителям местных исполнительных и распорядительных органов дан ряд организационных поручений, ориентированных на устранение причин коррупции, упреждение ее проявлений.-0-