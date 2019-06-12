Для проезда на городских линиях БЖД с августа можно будет купить электронный билет

12 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. С августа можно будет приобрести электронный билет для проезда в поездах городских линий Белорусской железной дороги, в том числе экономкласса. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника пассажирской службы управления БЖД Александр Казачок, передает корреспондент БЕЛТА.

Новая услуга станет доступна после запуска обновленного сайта и мобильного приложения БЖД, которые работают пока в тестовом режиме. Билет до конкретной остановки можно будет приобрести заранее, а перед поездкой активировать его в личном кабинете. При этом распечатывать билеты не обязательно: оплата проезда будет проверяться с помощью специальных устройств в цифровом формате уже в пути.

Для удобства пассажиров БЖД постоянно расширяет число способов оплаты проезда. Что касается популярных поездов городских линий, то оплатить билет можно традиционным способом - в кассе или у билетера в вагоне, а также через терминал самообслуживания. С 12 июня стала возможна оплата с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона, приложив их к валидатору в поезде - пока только в пределах одного тарифного пояса: на участках Минск - Беларусь, Минск - Михановичи, Минск - Городище. До конца 2019 года такая возможность появится и на остальных маршрутах городских линий.

"Перед нами стоит стратегическая задача, чтобы в месяц было около 50 тыс. поездок, оплаченных бесконтактными банковскими картами. Это примерно одна шестая всех поездок в поездах городских линий. Думаю, эта цель достижима", - отметил Александр Казачок.

По его словам, за последние 4 года БЖД создала мощный базис новых технологий в системе реализации услуг, билетов, проездных документов. "Это позволяет запустить ряд перспективных и очень интересных технологий", - подчеркнул он. Появление многих из них стало возможным благодаря введению в эксплуатацию опорной сети передачи данных, состоящей из 40 станций, вдоль железной дороги. Благодаря этому во всех поездах городских линий есть доступ к Wi-Fi. В планах БЖД - обеспечить доступ к беспроводному интернету в международных поездах с вагонами локомотивной тяги.-0-