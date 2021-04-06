Для работы в студотрядах записались 10 тыс. студентов

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для работы в студенческих отрядах в третьем трудовом семестре 2021 года записались 10 тыс. молодых людей, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров.

"Развитие студотрядовского движения является одним из основных направлений в работе БРСМ. С целью информирования, а также анализа количества желающих трудоустроиться в составе студенческих отрядов нами был запущен республиканский проект "Выбираем студотряд!". И только за первый месяц количество желающих записаться составило 10 тыс. человек. Это, безусловно, очень серьезный посыл молодежи в том, что она готова активно принимать участие в социально-экономическом развитии страны. Что у ребят есть силы и главное желание в свободное от учебы время поработать и собственным трудом заработать свои первые деньги", - рассказал Александр Прохоров.

По его словам, подготовка к третьему трудовому семестру 2021 года началась с момента окончания предыдущего семестра. "Поиск новых объектов и работа с нанимателями проводится на постоянной основе, - отметил второй секретарь ЦК БРСМ. - В этом году у нас будет реализовано 4 крупных производственных и международных проекта. В частности, это Всебелорусская молодежная стройка "Город молодости", "Атлант 2021", "Орленок" в детском оздоровительном лагере "Комсомольский" на базе Всероссийского центра "Орленок" совместно с Российскими студенческими отрядами, а также строительство магистрали М1 (Беларусь) совместно с Мобильными кадрами России. Как видно, у нас действительно амбициозные планы. Мы максимально нацелены на работу в данном направлении".

Промопроект "Выбираем студотряд!" стартовал 3 марта и продлится по июль включительно. Это хорошая площадка для учащейся молодежи, чтобы получить информацию о возможностях трудоустройства в студотрядах разных профилей. В 2021 году силами всех структур Республиканского штаба строительных отрядов планируется трудоустроить не менее 25 тыс. человек.-0-