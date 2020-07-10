Для расшатывания ситуации в Беларуси были вложены огромные деньги - Гайдукевич

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для расшатывания ситуации в Беларуси были вложены огромные деньги. Такое мнение в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" выразил заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, сообщает БЕЛТА.

"Мы впервые на выборах столкнулись с таким огромным количеством денег, которые были вложены уже сейчас для того, чтобы расшатать ситуацию в стране. И это, кстати, нам урок на будущее", - подчеркнул Олег Гайдукевич.

Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов уверен, что большие деньги стоят и за выступлениями российских аналитиков и журналистов, которые появились словно по щелчку. "Мы знаем расценки на их работы и видели безграмотные художественные фильмы фантастического характера - от 5 млн российских рублей стоит на YouTube один выпуск. И это все произошло по мановению палочки. Прямо они такие поклонники, прямо они оттуда так понимают ситуацию в Беларуси", - добавил он.-0-