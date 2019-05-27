Для расследования убийства бизнесмена Метельского использовались методы по восстановлению памяти

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для расследования убийства березинского бизнесмена Метельского использовались методы по восстановлению памяти очевидцев. Об этом журналистам сообщил первый заместитель начальника ГСУ СК Василий Галь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы попросили помощи у коллег из главного управления криминалистики Следственного комитета России. Это психологическая составляющая: работа по восстановлению памяти людей, которые были очевидцами каких-либо событий и которые спустя несколько лет уже не помнят детали", - рассказал Василий Галь.

Он пояснил, что у российских правоохранителей есть методики работы, которая ведется в форме диалога, используются ассоциации, иные моменты - они помогают восстановить воспоминания. "Люди вспоминают, и уже проговаривают какие-то особенности внешности, действия, сообщают важные детали. В данном случае - для составления субъективного портрета, - сказал Василий Галь. - К примеру, одна из свидетельниц достаточно короткое время наблюдала преступника, но по результатам работы с ней был составлен субъективный портрет, при сравнении которого с Сенкевичем было установлено колоссальное сходство". В паре с психологом работал также художник, который зарисовывал портрет.

Представитель СК добавил, что активно использовался и опрос подозреваемых с использованием полиграфа.

Как подчеркнул заместитель начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Владимир Тихиня, Сенкевич действовал как профессионал: он практически не оставил следов. С учетом этого так долго и длилось расследование. "Сенкевич хотел нас просто переиграть. Он пошел на контакт, потому что подумал, что мы попадаем в его ловушку и все внимание уделили Светчикову. В итоге он сам попался на том, что пошел на контакт", - отметил представитель МВД.

Заместитель начальника ГУБОПиК МВД Республики Беларусь - начальник 2-го управления Владимир Тихиня, первый заместитель начальника ГСУ СК Василий Галь, следователь по особо важным делам управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь Дмитрий Васюкович

Бизнес Метельского был легальным, однако его стиль и методы работы были не совсем в рамках законодательства. К примеру, велись судебные процессы по задолженности - российские коллеги пытались законным способом вернуть деньги. Говоря о связи Метельского и менеджера Косяка, Владимир Тихиня констатировал, что они оба занимались продажей продукции в Россию, имели общих знакомых. И их убийства связаны: от Косяка Светчиков узнал о долге, который якобы должен Метельский, поэтому они решили требовать его уплаты.

Как сообщалось, утром 26 сентября 2016 года на окраине города Березино в Минской области во время тушения горящего припаркованного легкового автомобиля было обнаружено тело мужчины - предпринимателя Сергея Метельского. Было возбуждено уголовное дело по ст.139 УК (убийство). Сегодня правоохранители заявили о завершении расследования. В убийстве обвиняется фигурант Сенкевич, подвозил его гражданин Светчиков. Они были задержаны в январе 2017 года в связи с убийством менеджера Косяка. В 2018 году оба написали явки с повинной по поводу убийства Метельского. В итоге обвиняется по статье "Убийство" Сенкевич, умысла на устранение бизнесмена у Светчикова не было. Бизнесмен был застрелен из обреза ружья с близкого расстояния.-0-

Фото Рамиля Насибулина