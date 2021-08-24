Для развития государства важно, чтобы молодежь была готова работать на благо страны - Лиханова

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24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для развития и процветания государства важно, чтобы молодежь была готова работать на благо своей страны, осознавая себя частью общества. Это отметила учитель истории СШ №1 города Лиды Наталья Лиханова, выступая сегодня на пленарном заседании Республиканского педагогического совета, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Педагог большое внимание уделила формированию у учащихся ценностного отношения к Родине в условиях современной школы. "Сегодня для развития и процветания государства важно, чтобы молодежь была готова работать на благо своей страны, осознавая себя частью общества. Нынешнее молодое поколение живет в непростое время, в условиях возрастающего потока вызовов и угроз. Мы сегодня понимаем: для того, чтобы подчинить государство чужим интересам, не нужно захватывать ресурсы, материальные ценности. Для этого достаточно завладеть умами людей, и прежде всего молодежи", - сказала она.
"Как показали события августа 2020 года, такие попытки предпринимались с использованием информации, передаваемой через Telegram-каналы. Поэтому для меня важно научить детей критически оценивать и анализировать информацию. Поскольку учащиеся много времени проводят в интернете, я стала больше применять в своей работе информационные технологии, использовать их в русле, максимально полезном для ребят", - рассказала учитель.-0-
Педагог большое внимание уделила формированию у учащихся ценностного отношения к Родине в условиях современной школы. "Сегодня для развития и процветания государства важно, чтобы молодежь была готова работать на благо своей страны, осознавая себя частью общества. Нынешнее молодое поколение живет в непростое время, в условиях возрастающего потока вызовов и угроз. Мы сегодня понимаем: для того, чтобы подчинить государство чужим интересам, не нужно захватывать ресурсы, материальные ценности. Для этого достаточно завладеть умами людей, и прежде всего молодежи", - сказала она.
"Как показали события августа 2020 года, такие попытки предпринимались с использованием информации, передаваемой через Telegram-каналы. Поэтому для меня важно научить детей критически оценивать и анализировать информацию. Поскольку учащиеся много времени проводят в интернете, я стала больше применять в своей работе информационные технологии, использовать их в русле, максимально полезном для ребят", - рассказала учитель.-0-