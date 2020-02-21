Для снижения цен на сахар - в Беларуси хотят запретить бонусы за продвижение социально значимых товаров

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагают запретить вознаграждения за продвижение социально значимых товаров. Соответствующий проект указа вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проектом указа предусматривается запрет на предоставление поставщиками социально значимых товаров любых видов вознаграждений за продвижение этих товаров в случае введения государственного ценового регулирования на такие товары.

За нарушение запрета предлагается предусмотреть административную ответственность в виде штрафа от 20 до 40 базовых величин для ИП и от 40 до 80 БВ для юрлиц (1 БВ сейчас - Br27).

Организатор общественного обсуждения - Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Разработчики проекта указа обращают внимание на ситуацию в сахарной отрасли. Отмечается, что механизм выплаты вознаграждений за продвижение сахара не способствует сохранению доходности организаций сахарной отрасли, улучшению их финансового состояния, повышению конкурентоспособности отечественного сахара по цене и насыщению им внутреннего рынка.

"Установление запрета на вознаграждения за продвижение социально значимых товаров в случае введения государственного ценового регулирования на такие товары послужит основанием для пересмотра и снижения предельных минимальных цен на сахар, реализуемый на внутреннем рынке", - отметили в МАРТ.

Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 21 февраля по 2 марта.-0-