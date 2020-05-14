Для студентов-волонтеров запустили онлайн-проект #AntiCOVID-19

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренинги по теме "Профилактические меры и соблюдение правил гигиены в период коронавирусной инфекции" проводятся во время республиканского онлайн-проекта #AntiCOVID -19, который запустил Республиканский волонтерский центр при поддержке Детского фонда ЮНИСЕФ в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Министерства образования.

Проект направлен на повышение информированности и компетенций участников волонтерского движения в учреждениях образования, задействованных в организации мероприятий по профилактике распространения COVID-19.

Подготовленный онлайн-тренинг предоставит компетентную информацию по предупреждению возникновения и распространения случаев вирусных инфекций, позволит сформировать устойчивый алгоритм поведения волонтера во время организации профилактических мероприятий, отработать механизм предупреждения возможных негативных последствий (психологических, социальных), связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Тренинг состоит из пяти занятий, которые будут проходить один раз в неделю. В проекте принимают участие сто студентов-волонтеров из учреждений высшего образования со всей республики. Первые онлайн-тренинги прошли 12 и 13 мая.-0-