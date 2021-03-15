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15 марта 2021, 09:00

Для тех, кто не успел: весенняя АКЦИЯ в Minsk World продлена до конца марта!

Праздники закончились, но это не значит, что нельзя радовать любимых без повода. Тем более, что АКЦИЯ в Minsk World продлевается! Специально для тех, кто очень хотел купить квартиру со скидкой, но не успел!

До конца марта скидка за квадратный метр при стопроцентной оплате составит до 60 евро. Выгодные цены – лучший момент, чтобы исполнить мечту про собственное жилье в столице.

Minsk World – это уникальный городской проект, который создается с заботой о жильцах. Застройщик не просто возводит дома, а создает инфраструктуру для комфортной жизни. В этом году стартовали продажи квартир уже в двадцати одном доме. Есть варианты на любой вкус и кошелек.

Например, в квартале "Тропические острова" можно купить квартиру в домах "Мальдивы", "Фиджи", "Барбадос" и "Бали". Цена за квадратный метр в таких новостройках самая низкая, ведь они находятся на начальной стадии строительства.

Здесь квартиру купила и Ольга Рудлевская. Она уверена, что сейчас в этом комплексе самые доступные предложения на рынке.

Клиентка Ольга Рудлевская
Клиентка Ольга Рудлевская

"Как и любой человек, я искала самый выгодный вариант. У нас есть свое жилье, планируем расширяться и поэтому смотрели на перспективу", - объяснила она.

Выбрать дом "Мальдивы" было несколько причин. Прежде всего, хорошее расположение.

"Окна дома будут выходить на частную застройку, но при этом квартал находится близко от центра города. Я специально проверяла – от комплекса до центра города добираться на машине 7 минут. Это важно для моей семьи, мы живем активной жизнью", - добавляет клиентка.

У Ольги свой бизнес, поэтому приятным бонусом для нее стало наличие административно-торговых помещений на первом этаже новостройки. Женщина не исключает, что в будущем будет жить и работать в одном доме.

В Minsk World отличная собственная инфраструктура: запроектированы 12 школ и 8 детских садов, поликлиники и медицинские центры, игровые и спортивные площадки в каждом квартале, кафе и магазины, Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. Зеленым сердцем в самом центре комплекса станет шикарный парк с фонтанами и аттракционами.

Еще один аргумент в пользу Minsk World – транспортная доступность. По всему периметру находятся остановки наземного транспорта, в пешей доступности – 2 станции метро, вокруг пролегают важные транспортные магистрали.

Лобби дома "Монако"
Лобби дома "Монако"

Лобби дома "Канны"
Лобби дома "Канны"

Новостройки в Minsk World – это не "хрущевки" и не "сталинки". На первом этаже любого дома – дизайнерские лобби, зона отдыха и санитарная комната. Все квартиры – с панорамными окнами и свободной планировкой. Здесь можно реализовать любую идею, а дизайнеры застройщика помогут в этом на бесплатной первичной консультации.

Выбрать и забронировать любую квартиру можно на сайте bir.by или по телефону 7675. Городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Офисы продаж в Минске находятся рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры есть в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – лучшая инвестиция в надежное будущее.

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