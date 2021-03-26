Для участия в новом сезоне конкурса Social Weekend завершился отбор проектов

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершился отбор проектов, которые проходят в четвертьфинал очередного, 16-го сезона крупнейшего конкурса социальных проектов Social Weekend. Всего за победу и призовой фонд в Br100 тыс. будут бороться 50 инициатив, сообщили БЕЛТА организаторы.

XVI сезон конкурса стартовал в декабре минувшего года. Почти за два месяца на участие поданы более 300 проектов. Идеи представили не только минчане и жители областных центров, но и команды из Кричева, Слонима, Волковыска, Вилейки, Горок, других небольших городов и поселков. Инициативы были вынесены на народное SMS-голосование, которое проходило 17-22 марта. А сегодня свой окончательный выбор сделали амбассадоры и приглашенные эксперты из сфер бизнеса, маркетинга, PR, журналистики, культурной индустрии, IT.

По итогам народного голосования на следующий этап прошли 20 команд с проектами по семи категориям: инфраструктура городов и деревень, наука и образование, культура и искусство, медицина и ЗОЖ, возможности для сообществ, дети и родители, экология и зоозащита. В числе четвертьфиналистов - создание мобильной ветеринарной операционной и чат-бота ZOOBOT.BY для мобильных мессенджеров, который сориентирует, как помочь животным, попавшим в беду; сервиса по обучению и подбору нянь для особенных детей; единой платформы помощи для матерей, потерявших детей; инклюзивной пекарни со старинными белорусскими традициями, веб-площадки, на которой фермеры и покупатели найдут друг друга, и другие проекты. Полный перечень есть на официальном сайте.

Далее участников конкурса ожидает бесплатное обучение в области маркетинга, бизнес-моделирования, PR, брендинга, доработки проектов с менторами конкурса. Четвертьфинал состоится 7 мая, по его итогам лучшие проекты пройдут в полуфинал. До финала, который запланирован на 24 июня, дойдут порядка 16 проектов, которые представят идеи меценатам и представителям компаний, выдвинувшим денежные номинации.

За все время существования Social Weekend через него прошли более 3,5 тыс. уникальных идей, многие из которых успешно реализовываются в Беларуси и даже за ее пределами. В целом благодаря конкурсу идеи получили поддержку в размере более $400 тыс. в эквиваленте.-0-