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Для успешной сдачи ЦТ созданы надлежащие условия - Петришенко

Общество 11.06.2019 | 11:59
Во время централизованного тестирования
Во время централизованного тестирования
Вступительная кампания - 2019 Новости темы Вступительная кампания - 2019
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11 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Государственной комиссией по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний и учебными заведениями страны созданы надлежащие условия для того, чтобы абитуриенты смогли проявить свои знания на ЦТ. Об этом заявил председатель госкомиссии, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня в Витебском государственном университете имени П.М.Машерова, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси стартовало централизованное тестированиеВ Беларуси стартовало централизованное тестирование
Первое ЦТ абитуриенты будут сдавать по белорусскому языку. Проходить его планируют более 22 тыс. человек, сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"Созданы надлежащие условия для того, чтобы абитуриенты смогли проявить свои знания, не волнуясь ответить на вопросы в заданиях. Надеемся, что поступят наиболее достойные и серьезно мотивированные на получение высшего и среднего специального образования", - сказал Игорь Петришенко.

Игорь Петришенко (справа)
Игорь Петришенко (справа)

В этом году на ЦТ зарегистрировались почти 77 тыс. абитуриентов. Больше всего абитуриентов собирается сдавать русский язык и математику - около 64 тыс. и 42 тыс. соответственно. Наименьшее число зарегистрировано на китайский и испанский языки - 30 и 164. Тестирование пройдет по 15 предметам.

Особенность вступительной кампании этого года в том, что несколько снижена потребность экономики в специалистах юридического и экономического профиля, но увеличено количество мест для поступающих на специальности IT-сферы, медицинской отрасли, физического воспитания и спорта, а также аграрного профиля. "Сейчас выстраиваем программу, чтобы были подготовлены те специалисты, в которых в большей степени нуждается страна. К этому вопросу подходим гибко, вместе с заказчиками и отраслями формируем план, разрабатываем соответствующие документы, чтобы научить студента необходимому", - добавил вице-премьер. Всего вузы рассчитывают принять около 55 тыс. абитуриентов, средние специальные учебные заведения - более 40 тыс.

Заместитель премьер-министра рассказал об изменениях, которые могут появиться в будущих вступительных кампаниях. Так, рассматривается вопрос, чтобы на заочное обучение принимать тех, кто имеет стаж работы по профилю не менее 10 месяцев. По отдельным специальностям может быть предусмотрен внеконкурсный набор выпускников аграрных классов. Также могут быть введены льготы для прошедших срочную службу. "Все эти и другие предложения сейчас только обсуждаются", - отметил Игорь Петришенко.

Он также обратил внимание на обеспеченность студентов местами в общежитиях. В Минске в прошлом и нынешнем году построены два общежития на 1,2 тыс. и 1,8 тыс. мест. Сейчас идет активное возведение общежитий для студентов двух вузов Гродно: медицинского и ГрГУ имени Янки Купалы. "По окончании строительства уровень обеспеченности студентов в стране жильем будет 95%", - сказал вице-премьер.

Председатель КГК по Витебской области Вадим Зарянкин, касаясь организации ЦТ в регионе, отметил, что в КГК области, а также в Оршанском и Полоцком межрайонных комитетах действуют горячие телефонные линии по вопросам вступительной кампании. "Кроме того, в каждом учебном заведении, где проходит тестирование, работает комиссия по контролю. У нас в области четыре пункта тестирования - Витебский государственный технологический университет, Витебский госуниверситет имени П.М. Машерова, Полоцкий государственный университет и Оршанский государственный механико-экономический колледж. Контактные телефоны представителей комиссий размещены в этих учреждениях на стендах. К ним можно обратиться, в том числе на мобильный телефон, и решить свои вопросы", - сказал Вадим Зарянкин.

Сегодня абитуриенты сдавали первый тест - по белорусскому языку. Испытания продлятся до 1 июля. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни (6, 8, 10 июля) можно с 30 июня по 2 июля в БГУ, здесь же пройдет тестирование.-0-

Журналистам показали, как обеспечиваются равные условия при сдаче ЦТЖурналистам показали, как обеспечиваются равные условия при сдаче ЦТ
Как рассказал секретарь оргкомиссии по проведению письменного ЦТ на базе БГМУ Евгений Черноус, у них во всех аудиториях установлены камеры видеонаблюдения. Также отработаны маршруты передвижения для абитуриентов, о которых те даже не подозревают.

Петришенко о вступительной кампании: все должно быть комфортно, четко, справедливоПетришенко о вступительной кампании: все должно быть комфортно, четко, справедливо
Особое внимание будет уделено обращениям абитуриентов и их родителей, чтобы соблюсти принцип справедливости для каждого, отметил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Телефонные линии для абитуриентов созданы в КГКТелефонные линии для абитуриентов созданы в КГК
Об этом сообщил руководитель рабочей группы государственной комиссии, начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Павел Пинчук.

Фото Александра Хитрова

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Теги
абитуриенты, Витебск, тестирование
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