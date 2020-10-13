13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для въезда в Латвию нужно заполнить специальную анкету, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете Беларуси.

"В соответствии с информацией Кабинета министров Латвии, с 12 октября лица, пересекающие границу, должны заполнять соответствующую анкету и показывать полученный QR-код сотрудникам пограничной службы. Электронная анкета доступна для заполнения на специальном сайте covidpass.lv с любого смарт-устройства. Заполнение анкеты является обязательным для всех лиц, анкету необходимо заполнить не ранее чем за 48 часов до пересечения границы Латвии", - рассказали в ГТК.

В анкете нужно указать свое имя, фамилию, личный идентификационный код, номер контактного телефона и адрес фактического проживания, а также страны и даты выезда в течение последних 14 дней до прибытия на территорию Латвии и т.д. Для каждого взрослого свидетельство должно быть заполнено отдельно, для несовершеннолетних - родителями или законными опекунами.

После заполнения формы подтверждения лицо получает персональный QR-код, который подтвердит отправку данных. Если он утерян, на сайте covidpass.lv имеется функция "получить QR-код". Нужно будет ввести адрес электронной почты.

Данные, указанные в анкете, автоматически передаются в правоохранительные органы Латвии - Государственную полицию, Государственную пограничную службу и Центр по профилактике и контролю заболеваний. Персональные данные хранятся в течение 30 дней с целью использования полученной информации для эпидемиологической безопасности и отслеживания контактных лиц. По истечении этого срока личные данные автоматически удаляются.

Законодательством Латвии за непредставление электронного подтверждения предусмотрена административная ответственность от 10 до 2 тыс. евро.-0-