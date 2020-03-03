Для вопросов по начислению зарплат бюджетникам работают специальные телефонные линии - Минтруда

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты продолжает мониторинг начисления заработной платы работников бюджетных организаций. Для приема обращений работают не только инфолиния и электронная почта, но и весь март задействованы прямые телефонные линии, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"В случае возникновения вопросов либо необходимости дополнительных разъяснений как работникам бюджетных организаций, так и бухгалтерским службам нужно обращаться в Министерство труда и социальной защиты либо профильные ведомства: министерства здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма", - подчеркнули в Минтруда. Такой механизм позволит быстрее разобраться в частной ситуации и исправить проблему, если имела место ошибка, например, бухгалтера, а также разъяснить порядок расчетов.

По вопросам начисления заработной платы работникам бюджетных организаций в Минтруда работает прямая телефонная линия: в будни - +375(17) 306-41-81 (с 9.00 до 18.00), по субботам - 306-37-94 (7 марта с 9.00 до 12.00), 309-93-00 (14 марта с 9.00 до 12.00), 306-37-80 (21 марта с 11.00 до 14.00). Кроме того, по рабочим дням с 9.00 до 10.30 принимаются звонки на инфолинию: 309-9-309, доступна электронная почта - mlsp@mintrud.gov.by.

В профильных министерствах также работают прямые телефонные линии.-0-