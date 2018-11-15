15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для застройки земельных участков белорусам понадобится только градостроительный паспорт. Это предусмотрено новой редакцией положения о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов, утвержденной постановлением Совета Министров от 31 октября 2018 года №785, которое вступит в силу с 31 января 2019 года. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Артем Юшкевич.

Одно из важнейших нововведений касается граждан, которые планируют строительство одноквартирных, блокированных жилых домов и хозяйственных построек на своих земельных участках. Они будут вправе самостоятельно выбирать набор разрешительной документации. Это может быть решение исполкома и градостроительный паспорт либо решение исполкома, архитектурно-планировочное задание, технические условия и технические требования.

Если гражданин планирует в будущем возводить на земельном участке несколько построек, он может обратиться в исполком, который разработает и выдаст градостроительный паспорт. В нем будет указан земельный участок с нанесением "зеленых" и "красных" зон. В "красной" зоне строительство не допускается по противопожарным, санитарно-гигиеническим нормам. Кроме того, в паспорте будет указан перечень объектов, которые допускаются для возведения на конкретном земельном участке. "Это может быть баня, сарай, хозблок и прочие постройки. Таким образом, гражданину не нужно будет снова идти в исполком для получения необходимой документации. Можно будет строить в пределах "зеленой" зоны без привязки к конкретному месту", - пояснил Артем Юшкевич.

Градостроительный паспорт будет включать нормы, устанавливаемые архитектурно-планировочным заданием, техническими условиями, техническими требованиями.-0-

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