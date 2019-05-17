Для желающих возвести индивидуальное жилье нужно предоставлять комплекс стройуслуг - Кухарев

17 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Желающим возвести индивидуальное жилье предприятия и организации отрасли должны предоставить комплекс строительных услуг. На этом акцентировал внимание заместитель премьер-министра Владимир Кухарев во время республиканского семинара по перспективам строительства индивидуальных жилых домов, который проходит в Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Кухарев отметил, что сегодня люди заинтересованы в строительстве индивидуальных домов, спрос на земельные участки достаточно высокий. "И наша задача - обеспечить население качественным и доступным жильем, в том числе за счет крупнопанельного домостроения. Скорость строительства таких домов значительно выше: в среднем на возведение уходит меньше месяца", - подчеркнул заместитель премьер-министра. При этом, по его словам, необходимо предоставлять комплекс строительных услуг, а также альтернативы возведения. Это может быть как строительство под ключ, так и приобретение так называемой коробки дома с кровлей, фундаментом, окнами и наружными дверями.

Участники форума ознакомились с особенностями развития массивов такого жилья в юго-восточном регионе. Стартовая точка - квартал индивидуальной жилой застройки в Брагине. Ряды с современными аккуратными фасадами органично вписались в существующий жилой массив и стали украшением въезда в райцентр. В 2018 году в райцентре было построено 20 таких домов для молодых специалистов. Первые семьи отметили новоселье в ноябре прошлого года. Участники семинара пообщались с жильцами.

Выпускница Лоевского государственного педагогического колледжа, а ныне сотрудник Брагинской средней школы Анастасия встречала гостей вместе с 2,5-летним сыном Марком. "Конечно, очень рады, что есть возможность жить в таком доме. И ребенок может поиграть во дворе на свежем воздухе, и самим комфортно", - поделилась она. До этого семья два года жила в съемной квартире.

Специалисты Гомельского ДСК возвели дома площадью 95 кв.м каждый по проекту "Шале", включающему три комнаты, просторную кухню и холл, отдельную гардеробную. Генеральный директор ОАО "Гомельский ДСК" Александр Гончаров представил также другие проектные решения одно- и двухэтажных коттеджей, строительство которых освоено на предприятии. С 2002 года специалисты комбината построили свыше 1,1 тыс. индивидуальных жилых домов в разных районах области.

Главным преимуществом массива индивидуальной застройки в Брагине Владимир Кухарев назвал размещение на свободных участках в секторе существующей застройки. "Такой подход наиболее рационален. Это позволяет сэкономить значительные средства на проведение и обустройство инженерных сетей и коммуникаций, благоустройство и озеленение", - сказал он.

В маршруте участников форума было также посещение производства домостроительных комбинатов, кварталов таунхаусов в Мозырском районе.

В настоящее время строительство таунхаусов - один из вариантов удовлетворения спроса на доступное и комфортное жилье. Это направление активно прорабатывается в Мозырском районе. В первом полугодии здесь планируется сдать 18 квартир в таунхаусах. Спрос на недвижимость такого типа продолжает расти.

Как рассказала первый заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Ольга Кузнецова, в области имеется более 5 тыс. свободных земельных участков (включая уплотнение существующей жилой застройки, в том числе в небольших сельских населенных пунктах) для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов. В очереди на их получение состоят 2149 человек, из них 1927 - нуждающихся в улучшении жилищных условий.

На перспективу ближайших двух лет под индивидуальную застройку из конструкций КПД в Гомельской области проработано более 30 площадок под 260 домов. Самые крупные - в Гомельском, Речицком, Жлобинском, Добрушском, Буда-Кошелевском районах.

В I квартале в регионе введено в эксплуатацию более 115 тыс. кв.м жилья, в том числе свыше 22 тыс. кв.м с господдержкой. Более 39 тыс. кв.м - в многоквартирных жилых домах, а также 76 тыс. кв.м индивидуального жилищного строительства. На 2019 год Гомельской области доведено задание по вводу в эксплуатацию 475 тыс. кв.м жилья.

Тема развития усадебной застройки не теряет актуальности. В своем Послании белорусскому народу и Национальному собранию Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил оказывать максимальное содействие развитию индивидуального жилищного строительства. Соответствующие предложения прорабатываются и актуализируются в облисполкомах.-0-