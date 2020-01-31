Для животных в Белгосцирке есть душевые и солярий

31 января, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Животные в Белорусском государственном цирке хорошо ухожены и выступают с удовольствием. Об этом сегодня журналистам сообщил директор Белгосцирка Владимир Шабан, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Шабан признался: он категорически против использования животных в передвижных цирках, когда для них не созданы надлежащие условия. "Вот это и настраивает людей против шоу с животными. Сходите за кулисы Белгосцирка и посмотрите, в каких условиях содержатся четвероногие артисты. Для них есть специальные душевые и солярий, а также продуман рацион питания. В нашем цирке животные ухожены и накормлены. На выступлениях они так зажигают, что довольны и взрослые, и дети. Душа радуется, что они такие милые и хорошие", - рассказал директор цирка.

По словам дрессировщика Алексея Гаврилова, самое главное - это установить контакт с животным и общаться с ним как с другом. По его мнению, отношения строятся на взаимности чувств. "Номера с животными были и будут в цирках еще долго. Я работаю с морскими зверями и хочу сказать, что с ними очень сложно построить контакт, они должны быть преданными", - поделился Алексей Гаврилов.

Главный режиссер Алла Николаева-Алиева добавила: в Белгосцирке всегда заботятся о животных и переживают за них. Как-то дрессировщики нашли в мусорном баке маленьких котят и принесли их в цирк. То же самое было с собаками, которых взяли к себе, откормили. Когда у дрессировщика заболел хорек, он всегда носил его с собой в сумке и выхаживал. "Поэтому наши животные-звезды любят свою работу, выступают с удовольствием. Бывает, даже сами придумывают трюки", - отметила Алла Николаева-Алиева.

Сегодня в Белгосцирке презентовали новую программу "Водная феерия. Фэнтези-парк", сочетающую яркие цирковые номера разнообразных жанров, шоу фонтанов и лазерную инсталляцию. Для зрителей программа стартует 1 февраля.-0-

Фото Сергея Шелега