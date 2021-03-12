Дмитрий Гора представлен коллективу Следственного комитета

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович представил председателя Следственного комитета Дмитрия Гору коллективу ведомства. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

"Профессиональная деятельность Дмитрия Юрьевича была тесно связана со следственной работой, он знает изнутри все тонкости оперативной, следственной и надзорной деятельности. Уверен, что он подойдет к службе в Следственном комитете с должным уровнем ответственности и понимания", - подчеркнул в своем выступлении Александр Вольфович.

Госсекретарь также вручил погоны генерал-майора юстиции Дмитрию Горе. Соответствующий указ глава государства подписал 11 марта.

Кроме того, Александр Вольфович поблагодарил за службу Ивана Носкевича, который более пяти лет руководил Следственным комитетом. При этом госсекретарь подчеркнул, что огромный опыт работы, знания, умения и навыки экс-руководителя ведомства еще будут востребованы государством на других должностях.-0-