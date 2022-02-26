Дмитрий Крутой: в Беларуси давно выработана стратегия работы в отношении санкций

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси давно выработана стратегия работы в отношении санкций. Об этом заместитель главы Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

"Мы слышим, безусловно, риторику последних дней, когда усиленно пытаются сделать Беларусь стороной конфликта (в Украине. - Прим. БЕЛТА). Не знаю, зачем это делают наши коллеги, пытаясь пристегнуть нас к всяким пакетам, - сказал Дмитрий Крутой. - Конечно, мы внимательнейшим образом реагируем на все эти сигналы. Давно выработана стратегия работы в отношении санкций. На уровне правительства создан координационный штаб, куда входят ключевые ведомства. Разбираются подробно кейсы по каждому предприятию. Основная задача - сохранить товарные потоки и дисциплину платежей".

Замглавы Администрации отметил, что происходящий украинский конфликт, безусловно, и без санкционной риторики добавляет в этом плане проблем, потому что граница закрыта со всех сторон, остановлены грузоперевозки. "Сейчас эти все направления нужно переориентировать на другие страны, в том числе и с финансовой точки зрения. Такая работа ведется в ежедневном режиме, оперативно принимаются все решения. Санкционная тематика в отношении прохождения документов, согласований разных и просто принятия решений находится в приоритете. Все принимается мгновенно. В этом плане за последние два года удалось серьезно продвинуться в части скорости принятия соответствующих решений", - сказал он.

Что касается звучащих заявлений насчет санкционной темы, Дмитрий Крутой сказал: "Мы очень внимательно реагируем. Нет никакой паники. С другой стороны, нет никакого шапкозакидательства. Рабочая рутинная обстановка. Все прекрасно понимают, что делать".

Беларусь также взаимодействует по соответствующим вопросам с российской стороной, учитывая союзный характер отношений. "В контакте с коллегами из Москвы руководители наших ведомств и коллеги на уровне правительства. В первую очередь те, кто работает по конкретным кейсам, конкретным предприятиям. Поэтому такой контакт происходит ежедневно. Безусловно, идет обмен информацией, решениями различными. И прямой контакт самый непосредственный в этом плане. И неоднократно Российская Федерация заявляла, что и с финансовой, и экономической точки зрения они подставят плечо в любом случае, - рассказал Дмитрий Крутой. - Но на сегодняшний день каких-то экстренных просьб о помощи с нашей стороны нет. Идет обычная работа. Реализуются те договоренности, которые были достигнуты еще в конце прошлого года в экономической сфере в рамках подписанных союзных программ".-0-