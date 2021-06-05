Дмитрий Певцов: приходит возраст, когда уже наигрались

Дмитрий Певцов – одна из самых "скоростных" звезд. Популярный актер играет в "Ленкоме", руководит кафедрой в Институте современного искусства, возглавляет жюри Международного фестиваля "Серебряная шпага". А еще он известный музыкант, певец, спортсмен и общественный деятель. Народный артист России прокомментировал в интервью недавнее скандальное заявление своей супруги Ольги Дроздовой, вспомнил, как готовился лететь в космос, и предположил, почему в "Ленкоме" травят дочь Марка Захарова, возглавившую этот театр после отца.

– Вы подготовили новый музыкальный спектакль "Эхо Победы". Что хотелось донести до публики?

– Это не спектакль, а музыкальный вечер: песни, связанные прежде всего с Великой Отечественной войной и нашей Великой Победой. Почти все они известные и любимые. Для меня это очень важная постановка, потому что сейчас пытаются переписать в принципе историю. Понимаю, что происходит в Европе: тем, кто воевал против нас, стыдно, а тем, кто лег за три месяца под Гитлера, стыдно вдвойне. Наш Дом Павлова в Сталинграде 28 дней стоял, а всю Францию немцы прошли за месяц. Понятно, что там никто не хочет это помнить, никто не хочет это признавать. Господь с ними со всеми. Но дело в том, что и у нас в России наметилась такая тенденция – в образовании, в культуре. Формируются поколения иванов, родства не помнящих. Наши деятели культуры, работники образования обходят эту тему, касаются ее слегка, краем.

Вторая мировая война и наша Великая Отечественная – то, что объединило советский народ, которого как общности до того не было. Как отметил Патриарх Кирилл, население страны вошло в Великую Оте­чественную в одном качестве, а вышло в другом. Не говорю уже о том количестве святых, которые появились в стране после тех страшных сороковых. Как сказано в Священном Писании, нет большей любви, чем положить душу свою за други своя. Поэтому важно, чтобы тема Великой Победы звучала и на концертах, и в фильмах, и в спектаклях.

– Как, на ваш взгляд, нужно говорить с молодыми людьми о войне?

– Мой сын учится в кадетском училище, и там целенаправленно, четко рассказывают о том, что такое воинская слава. Им показывают тематические фильмы, лекции читают... К сожалению, сейчас у нас нет идеологии. В итоге всю ту гадость, которая валяется в интернете, СМИ, телевизоре, наши дети "подбирают с пола". Не хватает той самой идеологии, которая бы с 1-го класса говорила школьникам о любви и вере, выручке и взаимопомощи, добре и самопожертвовании, о великой истории страны, о том, кто в ней живет, о ее просторах, богатствах, подвиге людей.

– Недавно ваша супруга Ольга Дроздова написала заявление об уходе из "Современника". Почему она приняла такое решение?

– Эта тема уже обсуждается во всяких желтых интернет-изданиях, и я даже написал пост в фейсбуке. Нашему сыну сейчас 13 лет. Конечно, я рад, что он учится в кадетском училище, но именно теперь ему необходимо наше участие – с учетом трудностей его подросткового возраста. Сыну важно, чтобы мы были рядом – не физически, но хотя бы по телефону и в любую минуту. Это одна из причин.

Если бы мне сказали, что с завтрашнего дня не играю больше спектаклей, ответил бы: окей, хорошо. Мне есть чем заниматься. А у меня сейчас восемь названий в "Ленкоме", во МХАТе – "Лавр", плюс я еще играю со студентами. Но приходит возраст, когда мы уже наигрались. У Ольги режиссерское образование, она магистр по режиссуре, делает потрясающие спектакли со студентами. Ей уже узко в актерской профессии. К тому же играть Ольга стала мало, у нее сейчас фактически один спектакль. Второй, "Крутой маршрут", не идет больше года, вроде его восстанавливают, но быть зависимой от одной роли…

– Что изменилось в "Ленкоме" после смерти Марка Захарова? В прессе пишут, что сейчас его дочь Александру травят, в театре сплошные интриги.... Насколько необходим новый главреж или в современных реалиях вполне можно обойтись только директором?

– Действительно, многие московские театры сегодня возглавляются директорами – это и театр Моссовета, и Театр на Таганке, а теперь и наш. Ничего криминального в том нет. А интриги есть в любом театре, потому что артисты – люди эгоцентричные, профессия провоцирует, особенно женщин. Через три, а может, два года станет ясно, что происходит с нашим театром. Пока еще идут спектакли Марка Анатольевича, они занимают большую часть репертуара. Вот когда их окажется меньше, чем новых, станет ясно, куда мы движемся и что будет дальше.

– Недавно вы разместили на своей странице в фейсбуке уникальную фотографию – "Ленком" 80-х. Наша футбольная команда: Леонов, Абдулов, Караченцов, Янковский…" Кто из старших коллег был для вас образцом в профессии?

– За шесть лет работы в Театре на Таганке я многое пережил – от розовых очков до полного неприятия старших товарищей, которые могли меня морально уколоть и послать на три буквы. Я был готов, что и здесь, в "Ленкоме", мой статус будет примерно таким же. А оказалось совершенно по-другому! Янковский, Абдулов, Збруев, Караченцов, Броневой – с этими выдающимися людьми можно было общаться так, будто они сверстники. А великие Евгений Павлович Леонов и Инна Михайловна Чурикова! Марк Анатольевич собрал когорту величайших артистов! Настоящих тяжеловесов.

Во время съемок восьмисерийного фильма "Покушение" на киностудии "Беларусьфильм", 2009 год

Дмитрий Певцов на "Славянском базаре" в Витебске, 2020 год

– Правда, что в начале 2000-х вы проходили отбор в космонавты?

– О, это была идея одного из тогдашних депутатов Госдумы. Планировалось запустить артистов в космос и там снимать. Но для начала следовало пройти отбор по здоровью, потом – подготовку. Помню, пошел на первые медицинские обследования, которые начались с маленькой центрифуги. Она мне сразу очень не понравилась. Рядом стоял летчик-испытатель и давал советы, как правильно поставить ноги. Каждое утро начиналось с медосмотра. В какой-то момент мне надоело, и я бросил эту затею. В итоге один только Владимир Стеклов прошел тогда и медосмотр, и всю последующую подготовку. Но проект рассыпался. Не знаю, зря ли Стеклов потратил время, но, наверное, для себя убедился в том, что он здоровый мужик. Владимир действительно крутой и артист замечательный. А я вот из проекта ушел из-за собственной лени.

P.S. Благодарим за помощь в организации материала Международный медиаклуб "Формат А-3".

Елена ЕЛОВИК, газета "7 Дней"