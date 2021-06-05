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05 июня 2021, 11:08

Дмитрий Певцов: приходит возраст, когда уже наигрались

Дмитрий Певцов – одна из самых "скоростных" звезд. Популярный актер играет в "Ленкоме", руководит кафедрой в Институте современного искусства, возглавляет жюри Международного фестиваля "Серебряная шпага". А еще он известный музыкант, певец, спортсмен и общественный деятель. Народный артист России прокомментировал в интервью недавнее скандальное заявление своей супруги Ольги Дроздовой, вспомнил, как готовился лететь в космос, и предположил, почему в "Ленкоме" травят дочь Марка Захарова, возглавившую этот театр после отца.

– Вы подготовили новый музыкальный спектакль "Эхо Победы". Что хотелось донести до публики?

– Это не спектакль, а музыкальный вечер: песни, связанные прежде всего с Великой Отечественной войной и нашей Великой Победой. Почти все они известные и любимые. Для меня это очень важная постановка, потому что сейчас пытаются переписать в принципе историю. Понимаю, что происходит в Европе: тем, кто воевал против нас, стыдно, а тем, кто лег за три месяца под Гитлера, стыдно вдвойне. Наш Дом Павлова в Сталинграде 28 дней стоял, а всю Францию немцы прошли за месяц. Понятно, что там никто не хочет это помнить, никто не хочет это признавать. Господь с ними со всеми. Но дело в том, что и у нас в России наметилась такая тенденция – в образовании, в культуре. Формируются поколения иванов, родства не помнящих. Наши деятели культуры, работники образования обходят эту тему, касаются ее слегка, краем.

Вторая мировая война и наша Великая Отечественная – то, что объединило советский народ, которого как общности до того не было. Как отметил Патриарх Кирилл, население страны вошло в Великую Оте­чественную в одном качестве, а вышло в другом. Не говорю уже о том количестве святых, которые появились в стране после тех страшных сороковых. Как сказано в Священном Писании, нет большей любви, чем положить душу свою за други своя. Поэтому важно, чтобы тема Великой Победы звучала и на концертах, и в фильмах, и в спектаклях.

– Как, на ваш взгляд, нужно говорить с молодыми людьми о войне?

– Мой сын учится в кадетском училище, и там целенаправленно, четко рассказывают о том, что такое воинская слава. Им показывают тематические фильмы, лекции читают... К сожалению, сейчас у нас нет идеологии. В итоге всю ту гадость, которая валяется в интернете, СМИ, телевизоре, наши дети "подбирают с пола". Не хватает той самой идеологии, которая бы с 1-го класса говорила школьникам о любви и вере, выручке и взаимопомощи, добре и самопожертвовании, о великой истории страны, о том, кто в ней живет, о ее просторах, богатствах, подвиге людей.

– Недавно ваша супруга Ольга Дроздова написала заявление об уходе из "Современника". Почему она приняла такое решение?

– Эта тема уже обсуждается во всяких желтых интернет-изданиях, и я даже написал пост в фейсбуке. Нашему сыну сейчас 13 лет. Конечно, я рад, что он учится в кадетском училище, но именно теперь ему необходимо наше участие – с учетом трудностей его подросткового возраста. Сыну важно, чтобы мы были рядом – не физически, но хотя бы по телефону и в любую минуту. Это одна из причин.

Если бы мне сказали, что с завтрашнего дня не играю больше спектаклей, ответил бы: окей, хорошо. Мне есть чем заниматься. А у меня сейчас восемь названий в "Ленкоме", во МХАТе – "Лавр", плюс я еще играю со студентами. Но приходит возраст, когда мы уже наигрались. У Ольги режиссерское образование, она магистр по режиссуре, делает потрясающие спектакли со студентами. Ей уже узко в актерской профессии. К тому же играть Ольга стала мало, у нее сейчас фактически один спектакль. Второй, "Крутой маршрут", не идет больше года, вроде его восстанавливают, но быть зависимой от одной роли…

– Что изменилось в "Ленкоме" после смерти Марка Захарова? В прессе пишут, что сейчас его дочь Александру травят, в театре сплошные интриги.... Насколько необходим новый главреж или в современных реалиях вполне можно обойтись только директором?

– Действительно, многие московские театры сегодня возглавляются директорами – это и театр Моссовета, и Театр на Таганке, а теперь и наш. Ничего криминального в том нет. А интриги есть в любом театре, потому что артисты – люди эгоцентричные, профессия провоцирует, особенно женщин. Через три, а может, два года станет ясно, что происходит с нашим театром. Пока еще идут спектакли Марка Анатольевича, они занимают большую часть репертуара. Вот когда их окажется меньше, чем новых, станет ясно, куда мы движемся и что будет дальше.

– Недавно вы разместили на своей странице в фейсбуке уникальную фотографию – "Ленком" 80-х. Наша футбольная команда: Леонов, Абдулов, Караченцов, Янковский…" Кто из старших коллег был для вас образцом в профессии?

– За шесть лет работы в Театре на Таганке я многое пережил – от розовых очков до полного неприятия старших товарищей, которые могли меня морально уколоть и послать на три буквы. Я был готов, что и здесь, в "Ленкоме", мой статус будет примерно таким же. А оказалось совершенно по-другому! Янковский, Абдулов, Збруев, Караченцов, Броневой – с этими выдающимися людьми можно было общаться так, будто они сверстники. А великие Евгений Павлович Леонов и Инна Михайловна Чурикова! Марк Анатольевич собрал когорту величайших артистов! Настоящих тяжеловесов.

Во время съемок восьмисерийного фильма "Покушение" на киностудии "Беларусьфильм", 2009 год
Во время съемок восьмисерийного фильма "Покушение" на киностудии "Беларусьфильм", 2009 год

Дмитрий Певцов на "Славянском базаре" в Витебске, 2020 год
Дмитрий Певцов на "Славянском базаре" в Витебске, 2020 год

– Правда, что в начале 2000-х вы проходили отбор в космонавты?

– О, это была идея одного из тогдашних депутатов Госдумы. Планировалось запустить артистов в космос и там снимать. Но для начала следовало пройти отбор по здоровью, потом – подготовку. Помню, пошел на первые медицинские обследования, которые начались с маленькой центрифуги. Она мне сразу очень не понравилась. Рядом стоял летчик-испытатель и давал советы, как правильно поставить ноги. Каждое утро начиналось с медосмотра. В какой-то момент мне надоело, и я бросил эту затею. В итоге один только Владимир Стеклов прошел тогда и медосмотр, и всю последующую подготовку. Но проект рассыпался. Не знаю, зря ли Стеклов потратил время, но, наверное, для себя убедился в том, что он здоровый мужик. Владимир действительно крутой и артист замечательный. А я вот из проекта ушел из-за собственной лени.

P.S. Благодарим за помощь в организации материала Международный медиаклуб "Формат А-3".

Елена ЕЛОВИК, газета "7 Дней"

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