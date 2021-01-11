Дмитрий Рузанов назначен директором РНПЦ медтехнологий

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективу Республиканского научно-практического центра медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения представлен новый директор - кандидат медицинских наук Дмитрий Рузанов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

До назначения Дмитрий Рузанов работал проректором Гомельского государственного медицинского университета.

Первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, представляя нового директора, поставила перед ним ряд задач. Речь идет в том числе о создании новой структуры учреждения в соответствии с положениями, которые закладываются в закон "О здравоохранении". Важное для страны значение имеют такие проекты, как внедрение электронного здравоохранения, создание симуляционных центров, модернизация системы неонатальной помощи в РНПЦ "Мать и дитя", реализация грантов Глобального фонда и другие.-0-