Дмитрий Шевцов возглавил Белорусский Красный Крест

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 10 сентября 2021
Минск Ясно +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:48 Причастные к повреждению баннеров в Витебске задержаны Происшествия
18:48 Лукашенко направил соболезнование народу Северной Македонии в связи с жертвами при пожаре в COVID-центре Президент
18:44 В Логойске определили лучших среди юных спасателей Минской области Регионы
18:41 11 сентября Усекновение главы Иоанна Крестителя: почему Предтеча на иконах с двумя головами? Общество
18:32 Как в Беларуси выращивают голубику без химикатов, и что в этом деле самое сложное Ссылки на БелТА Плюс
18:30 Минздрав: Роме Когодовскому предстоит курс ранней реабилитации Общество
18:16 Эксперты Беларуси и России презентовали доклад на тему углубления интеграции двух стран Политика
18:10 Госстандарт Беларуси и Росстандарт намерены развивать взаимодействие в цифровых технологиях Общество
18:03 Маршруты общественного транспорта в Минске изменятся 12 сентября из-за полумарафона Регионы
17:57 В Беларуси создается система общественных инспекторов. Кто ими может стать и чем они будут заниматься Президент
17:55 Коласовский театр в 96-м сезоне покажет больше шести премьер Культура
17:53 Трое минчан сорвали госфлаг со здания в Гомеле Происшествия
17:47 Российский эксперт: первостепенными в Союзном государстве являются проблемы интеграции реального сектора экономики Экономика
17:46 Николай Шкред назначен замначальника Службы безопасности Президента Президент
17:43 Герасимов на конференции в Казахстане отметил роль независимого аудита в достижении ЦУР Общество
17:43 В Камеруне выпал снег В мире
17:34 Могилевский мастер Александр Миньков приступил к созданию памятного знака ко Дню народного единства Регионы
17:26 "Белавиа" увеличивает количество рейсов в города России Общество
17:18 Беларусь и Россия планируют реализовать новые кооперационные проекты Экономика
17:15 Российский экономист подчеркивает важность создания к 2023 году единого рынка газа СГ Экономика
17:07 Минздрав прокомментировал решение о снятии ограничений на пассажирское авиасообщение с Россией Общество
17:07 Дмитрий Шевцов возглавил Белорусский Красный Крест Общество
16:56 Беларусь и Россия интегрируют инфосистемы по маркировке и прослеживаемости товаров Экономика
16:43 Марсоход Perseverance собрал второй образец марсианского грунта Технологии
16:39 Рахманов: динамика интеграции определяется в том числе изменением сил на международной арене Политика
16:38 За участие в прошлогодних беспорядках в Солигорске задержаны фанаты-праворадикалы Происшествия
16:35 Кухарев вручил 50 минчанкам орден Матери Регионы
16:34 ИНТЕРВЬЮ к юбилею СК: о портрете современного следователя и громких уголовных делах Общество
16:32 Беларусь в январе-июле увеличила экспорт товаров и услуг на 32,2% до $26 млрд Экономика
16:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1859 пациентов с COVID-19, выписаны 1529 Общество
Все новости
Все новости
Общество
10 сентября 2021, 17:07

Дмитрий Шевцов возглавил Белорусский Красный Крест

Фото из архива
Фото из архива

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXV съезд Белорусского Красного Креста состоялся сегодня в Минске, генеральным секретарем общества избран Дмитрий Шевцов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал БОКК.

Со всей страны для участия в съезде прибыли 120 делегатов, которым предстояло рассмотреть 11 вопросов, включая подведение итогов деятельности Белорусского общества Красного Креста за последние 5 лет (2016-2020 годы). Важным вопросом стало утверждение новой редакции устава и стратегии Белорусского Красного Креста - 2022-2025.

Также состоялись выборы президиума и генерального секретаря Белорусского Красного Креста. По итогам голосования президиум возглавил Дмитрий Чередниченко, а генеральным секретарем избран Дмитрий Шевцов. Оба - известные столичные медики, второй является председателем Белорусской ассоциации врачей.

Ольга Мычко, которую Дмитрий Шевцов сменил на посту, отмечена почетной наградой "Гуманное сердце" - за преданное служение милосердию.

Также за многолетнюю поддержку деятельности Белорусского Красного Креста вручено 45 благодарственных писем, из них 16 - партнерским организациям.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БОКК
Новости рубрики Общество
11 сентября Усекновение главы Иоанна Крестителя: почему Предтеча на иконах с двумя головами?
Фото из архива Минздрав: Роме Когодовскому предстоит курс ранней реабилитации
Фото из архива Госстандарт Беларуси и Росстандарт намерены развивать взаимодействие в цифровых технологиях
Фото из архива Герасимов на конференции в Казахстане отметил роль независимого аудита в достижении ЦУР
Фото из архива "Белавиа" увеличивает количество рейсов в города России
Фото из архива Минздрав прокомментировал решение о снятии ограничений на пассажирское авиасообщение с Россией
Главное
Во время встречи "Таких шагов мы еще не предпринимали". Лукашенко рассказал о серьезных договоренностях с Россией
Правительства Беларуси и России одобрили 28 союзных программ
Кочанова встретилась с председателями райисполкомов
Три новых дома в Minsk World! "Сеул" и "Куала-Лумпур" строятся, а "Турин" уже готов!
Топ-новости
В Беларуси создается система общественных инспекторов. Кто ими может стать и чем они будут заниматься
Головченко: союзные программы направлены на развитие отношений при безусловном сохранении суверенитета
Беларусь и Россия согласовали совместный ответ на санкции со стороны Запада
Николай Шкред назначен замначальника Службы безопасности Президента
Минздрав прокомментировал решение о снятии ограничений на пассажирское авиасообщение с Россией
По новой программе "Семейный капитал" более 21,1 тыс. многодетных семей открыли депозиты
Беларусь и Россия проведут заседание Высшего госсовета 4 ноября
Китайская вакцина против коронавируса передана в регионы Беларуси
Началась активная фаза белорусско-российского учения "Запад-2021"
Дмитрий Шевцов возглавил Белорусский Красный Крест
"Белавиа" увеличивает количество рейсов в города России
Сегодня во Дворце спорта выберут "Мисс Беларусь - 2021"
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
Могилевский мастер Александр Миньков приступил к созданию памятного знака ко Дню народного единства
Эксперты о переговорах Лукашенко и Путина: взаимовыгодные договоренности и лучший ответ на давление Запада
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.