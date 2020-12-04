Дмитрий Жук: Европа занимается наглой и неприкрытой подготовкой агрессии против Беларуси

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа занимается наглой и неприкрытой подготовкой агрессии против Беларуси. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Сегодня Европа возвращается к логике колониальных стран. Им нужны колонии для ресурсов", - подчеркнул Дмитрий Жук.

По его мнению, заявления европейских политиков ничего не вызывают, кроме ужаса. "Ни ума, ни фантазии - ничего нет. Это просто наглая, неприкрытая подготовка агрессии. Пусть пока она и существует в медийном поле", - сказал главный редактор.

Исполняющий обязанности гендиректора ЗАО "Столичное телевидение" Кирилл Казаков заявил, что нынешняя ситуация в Европе очень похожа на события перед Второй мировой войной. "Например, когда произошел тот же аншлюс Австрии, никто об этом особо не говорил. И сейчас ситуация очень похожа. Мир начинается делиться на союзы. Союзы сейчас - это нечто другое, чем было год назад, потому что поодиночке уже не выжить. И Россия на данный момент для нас самый крепкий союзник. И понимание, что за плечами Беларуси, кроме белорусской армии, стоит российская, наверное, немного отрезвляет", - считает руководитель телеканала.-0-