"Дневник жены космонавта" Юлии Новицкой презентовали в Москве

1 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Презентация двухтомника Юлии Новицкой "Олег Новицкий. Голос сердца. Дневник жены космонавта", вышедшего в белорусском издательстве "Мастацкая літаратура", состоялась в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

Космонавт Олег Новицкий - белорус, уроженец города Червеня Минской области, Герой России. Автором является журналист, супруга летчика-космонавта Юлия Новицкая. Книги посвящены предполетной подготовке и полету в космос. Автор занимательно описывает рабочие будни космонавтов на орбите, их досуг, общение с родными и близкими. Проект начинался с ведения блога, а завершился изданием в двух книгах.

"Мы, белорусы, можем гордиться, что в нашей небольшой стране три космонавта из пятисот, летавших в космос: это Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий, - сказал, открывая мероприятие, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко. - Это говорит о том, что мы нация талантливая, трудолюбивая, целеустремленная. Беларусь сегодня имеет прямое отношение к развитию космического пространства: у нас есть уже спутник дистанционного зондирования Земли, который полностью разработан белорусскими учеными". Он отметил, что книги получились искренними и проникновенными.

Отвечая на вопросы журналистов, Юлия Новицкая сказала, что постаралась сделать космос ближе для простых людей. Ей очень хотелось рассказать о жизни семьи, о том, что остается за кадром. "Многие, кто раньше не интересовался космонавтикой, стали чаще поднимать глаза к небу, смотреть на звезды, наблюдать пролеты МКС над Землей", - отметила автор книг. Она добавила, что если у супруга будет третий полет, то будет и продолжение.

В свою очередь Олег Новицкий признался, что он идею жены всецело поддерживал. "Это маленькие истории из нашей жизни, бытовые вещи, которые нужно уметь описать", - сказал он. Космонавт считает символичным тот факт, что первая презентация дневников его супруги состоялась в Минске на Международном конгрессе Ассоциации участников космических полетов, который проходил с участием Президента Беларуси.

В презентации в Москве приняли участие исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмос" космонавт Сергей Крикалев, ветераны освоения космоса и действующие летчики-космонавты, представители Федерации космонавтики России, Евразийской экономической комиссии, Постоянного комитета Союзного государства, друзья семьи Новицких.-0-