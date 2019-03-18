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Дневники II Европейских игр стартуют 21 марта в эфире "Беларусь 1"

Общество 18.03.2019 | 19:02
Фото из архива
Фото из архива
Европейские игры - 2019 Новости темы Европейские игры - 2019
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18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дневники II Европейских игр, подготовленные журналистами Агентства теленовостей, стартуют 21 марта в эфире "Беларусь 1". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Медиахолдинг вместе со всей страной готовится к главному мультиспортивному событию года. На "Беларусь 1"уже выходят проекты "Паспорт объекта" и "Наши игры", которые рассказывают о том, как преображается Минск, его спортивные комплексы и арены, а также как укомплектовывается новым современным оборудованием к II Европейским играм Белтелерадиокомпания. Ровно за три месяца до грандиозных спортивных соревнований АТН запускает еще один проект "Игры.by", который в легкой и креативной форме дневников будет рассказывать о событиях континентального форума", - отметили в пресс-службе.

Ожидается много интерактива со зрителями, например, уже в первом выпуске дневников известные спортсмены разыграют пригласительные билеты на церемонию открытия II Европейских игр. "Название проекта "Игры.by" авторы расшифровывают не только как геолокацию и напрямую связывают с Беларусью, но и отсылают латинскими буквами B и Y к слогану ІІ Европейских игр - Bright Year, Bright You! Ведущие дневников корреспонденты АТН Андрей Козлов, Инна Пилевич, Станислав Липский и Кристина Камыш обещают рассказать не только о метрах, секундах и рекордах. Под чутким руководством режиссера Марии Жуковой они постараются максимально показать закулисье игр", - сказали в Белтелерадиокомпании.

Проект "Игры.by" в эфире на "Беларусь 1" - сразу после "Панорамы".-0-

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Евроигры, Европейские игры, телевидение
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