Дни белорусского образования проходят в Москве

29 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Дни белорусского образования открылись сегодня в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дипмиссии.

В двухдневном мероприятии принимают участие руководители ведущих белорусских и российских вузов, представители Министерства образования Беларуси и Министерства науки и высшего образования России, учреждений образования российских регионов, а также посольств зарубежных стран, аккредитованных в Москве.

"Практика проведения различных презентаций экономического, культурного, туристического, медицинского потенциалов Беларуси, ее отдельных регионов, проводимых в посольстве, стала популярной, оказалась востребованной не только российскими партнерами различных сфер, но и дипкорпусом третьих стран, представленном в Москве, - отметил, открывая Дни белорусского образования, временный поверенный в делах Беларуси в России Вадим Сенюта. - Мы и дальше будем знакомить друзей и партнеров с конкретными предложениями по укреплению и развитию сотрудничества с нашей страной в различных областях. Сегодня они касаются сферы белорусского образования, одного из лучших на постсоветском пространстве и которое достаточно высоко ценится в мире".

Дипломат напомнил, что гуманитарной сфере была посвящена февральская встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. Особое внимание на ней было уделено сотрудничеству в сфере образования, сформулированы поручения по сближению образовательных и научных стандартов и молодежных программ. По итогам достигнутых договоренностей состоялось совместное заседание коллегий Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения России, Министерства образования и Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси. На нем были рассмотрены приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства до 2022 года в части формирования общего образовательного пространства и молодежной политики.

"Между белорусскими и российскими учреждениями высшего образования заключено 1294 договора, и сегодня мы преодолеем рубеж в 1300", - заявил заместитель министра образования Беларуси Сергей Рудый. Он подчеркнул, что в Союзном государстве проводится последовательная и целенаправленная работа по обеспечению равных прав граждан для получения образования и формирования общего образовательного пространства. В Беларуси и России создана соответствующая законодательная и правовая база, как на государственном уровне, так и на межведомственном. Российские граждане имеют право на такой же основе, как и белорусские, поступать в вузы, учиться за счет средств республиканского бюджета и получать дипломы, которые признаются в России и наоборот: у белорусов в России аналогичные возможности.

В соответствии с программой Дней белорусского образования состоялось заседание Делового совета ректоров учреждений образования Беларуси и России по вопросам развития сотрудничества в образовательной и научной сферах. Семь белорусских учреждений высшего образования подписали договоры и соглашения о сотрудничестве с двенадцатью московскими и региональными российскими вузами. В частности, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия - с Российским государственным аграрным университетом им. К.Тимирязева, Нижегородской государственной сельскохозяйственной академией и Волгоградским государственным аграрным университетом; Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - с Московским авиационным институтом и Нижегородским государственным техническим университетом им.Р.Алексеева.

В Деловом и культурном комплексе была также представлена выставка достижений белорусской системы образования, отражающая уровень взаимодействия Беларуси и России в данной сфере.

Для дипломатов третьих стран состоялась презентация ведущих белорусских вузов.-0-

Фото посольства Беларуси в России