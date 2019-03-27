27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни белорусского образования пройдут в 2019 году во Вьетнаме. Договоренность об их проведении достигнута во время встречи посла Беларуси во Вьетнаме Владимира Гошина с директором Департамента международного сотрудничества Министерства образования и подготовки кадров Вьетнама Фам Куанг Хунгом, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси во Вьетнаме.

Во время встречи речь также шла об организации, по приглашению Президента Беларуси, оздоровления вьетнамских детей в учреждениях образования Беларуси. Стороны детально обсудили реализацию этой гуманитарной акции.

В центре внимания было также сотрудничество в сфере образования, в том числе организация совместных мероприятий, направленных на укрепление межвузовских контактов и дружеских связей между двумя странами.

"Кроме того, в ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно актуализации межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере образования, которое является основополагающим документом, где отражены совместные подходы сторон по взаимодействию и прописаны механизмы взаимного обмена студентами", - отметили в посольстве.-0-