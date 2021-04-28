Дни культуры Таджикистана планируется провести в августе

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни культуры Таджикистана планируется в августе провести в Беларуси по случаю 25-летия установления белорусско-таджикских дипломатических отношений. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси Махмадшариф Махмуд Хакдод, выступая сегодня в Доме дружбы на встрече "Диалог с послом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат подчеркнул, что таджикская сторона намерена широко презентовать искусство своей страны и провести ряд мероприятий по случаю юбилейной даты. "5 сентября исполняется 25 лет, как Беларусь и Таджикистан установили дипломатические отношения. Мы планируем организовать международную научную конференцию, на которой будут подведены итоги двусторонних отношений за этот период", - сказал посол.

При этом он обратил внимание на то, что дружба между двумя народами имеет давнюю историю, еще с советских времен. "Героическим был период совместной борьбы за независимость в годы Великой Отечественной войны, когда многие таджики сложили свои головы на белорусской земле. Историческая дружба между двумя народами подкреплена и дружбой между лидерами двух стран", - заметил Махмадшариф Махмуд Хакдод.

Он также подчеркнул: "В Таджикистане легко получили независимость, но долго ее отстаивали, несколько лет длилась гражданская война, которая принесла огромные утраты стране. В настоящее время государство развивается, благодаря огромным усилиям народа. Нынешний период характеризуется влиянием на все процессы коронавирусной инфекции, но мы, как и Беларусь, не вводили огромных ограничений, не закрывали границы, предприятия. Кстати, единственная страна, куда смогли въехать на учебу наши студенты, это Беларусь. Образование у нас - приоритет для развития Таджикистана. Мы намерены всемерно увеличивать количество обучающихся студентов. Ежегодный прирост населения в нашей стране достиг 2%, поэтому потребность в образовательных услугах будет возрастать".

Глава дипломатической миссии отметил, что товарооборот между Беларусью и Таджикистаном увеличился в 2020 году. "Главное - это торговля. В 2018 году у нас было открыто СП "Агротехсервис" для сборки белорусской сельхозтехники, которая напрямую поставляется в такие страны, как Афганистан, Узбекистан, Кыргызстан", - отметил посол. Он считает важной такую кооперацию между двумя государствами.

Обе страны поддерживают тесное сотрудничество и выступают со схожих позиций в вопросах эффективности таких организаций, как ООН, Евразийский экономический союз, Организация Договора о коллективной безопасности.

В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели столичных вузов, которые задавали много вопросов, связанных с развитием белорусско-таджикского сотрудничества и про Таджикистан.-0-