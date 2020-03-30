Дни открытых дверей в БГПУ пройдут в онлайн-режиме

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни открытых дверей в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка пройдут в онлайн-режиме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"С 31 марта по 3 апреля факультеты и институты БГПУ проведут дни открытых дверей в онлайн-режиме. Абитуриенты и их родители в чате смогут задать вопросы деканам факультетов, директорам институтов, преподавателям, студентам, от них узнать об особенностях поступления и обучения, насыщенной научной, культурной и спортивной жизни вуза", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, 4 апреля в 11.00 начнется онлайн-конференция с приемной комиссией. Абитуриентам и их родителям расскажут о правилах, сроках и цифрах приема, проходных баллах прошлого года и льготах при поступлении. На сайте университета также имеется рубрика "Абитуриенту", где размещена актуальная информация, касающаяся поступления в ведущий педагогический вуз Беларуси.-0-