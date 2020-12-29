Дни открытых дверей в БГПУ состоятся онлайн

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факультеты и институты Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка с 4 по 6 января 2021 года проведут дни открытых дверей в онлайн-режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Абитуриенты и их родители познакомятся с главным педагогическим вузом Беларуси, смогут задать вопросы администрации факультетов и институтов, узнать об особенностях поступления и обучения, насыщенной научной, культурной и спортивной жизни университета.

"Кроме того, 6 января состоится онлайн-конференция с приемной комиссией БГПУ, в ходе которой можно будет получить самую актуальную информацию о правилах и сроках приема, проходных баллах, льготах при поступлении в БГПУ. Начало трансляции в 14.30", - отметили в пресс-службе.

Видеозаписи дней открытых дверей БГПУ будут размещены на YouTubе-канале БГПУ. -0-