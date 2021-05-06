ДНК-вакцина при лечении триплет-негативного рака молочной железы показала впечатляющий результат

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДНК-вакцина показала уникальный результат у всех пациенток с триплет-негативным раком молочной железы, сообщил журналистам заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Красный, передает корреспондент БЕЛТА.

"При триплет-негативном раке молочной железы получен уникальный результат. При добавлении в схему лечения вакцины "Еленаген" у всех пациенток отмечена полная или частичная регрессия первичной опухоли, исчезли метастазы в легких, печени, лимфоузлах. А в случае выполнения радикальной операции в удаленном материале живых опухолевых клеток не обнаружено. Все пациентки в настоящее время продолжают лечение", - сказал Сергей Красный. Он добавил, что проведение стандартной химиотерапии у пациенток с такой же опухолью всегда сопровождается прогрессированием опухолевого процесса в течение шести месяцев лечения.

Использование вакцины в отношении химиорезистентного рака яичников позволило увеличить выживаемость пациентов без прогрессирования опухоли на 40%. Заместитель директора пояснил, что в контрольной группе при проведении стандартной химиотерапии у большинства пациентов в течение первых трех месяцев отмечается прогрессирование опухолевого процесса, то есть химиотерапия оказывается неэффективна, и только в 18% случаев отмечена более длительная безрецидивная выживаемость. В основной группе, где используется ДНК-вакцина, этот показатель оказался на 40% выше.

"У 58% пациентов отмечается длительная выживаемость без прогрессирования опухолевого процесса. 40% - это очень высокий показатель. К настоящему времени различие в группах достигло своей статистической значимости, исследование по данному направлению продолжается. Мы ожидаем получить примерно такие же результаты в отношении общей выживаемости пациентов. В случае, если это действительно будет достигнуто, данный метод лечения будет рекомендован при этой локализации", - отметил Сергей Красный.

Он подчеркнул, что его как исследователя полученные результаты весьма впечатляют. "От полученных результатов даже дыхание перехватывает. И если такие же результаты будут в отношении общей выживаемости, я думаю, что через год-два мы сможем с вами объявить о победе над этими весьма агрессивными злокачественными опухолями", - сказал он.

Что касается метастатического рака желудка и поджелудочной железы, к настоящему времени вакцина не продемонстрировала эффективность. Это предварительные результаты белорусско-американского научно-исследовательского проекта по изучению эффективности ДНК-вакцины при некоторых видах агрессивных злокачественных опухолей.

Протокол данного научного исследования был разработан еще в 2018 году, в основном это было сделано белорусской стороной. В дальнейшем он прошел обсуждение, рецензирование в ведущих онкологических центрах, в частности в США и Бразилии. Более того, зарубежные онкологические центры пожелали подключиться к данному исследованию. В Беларуси оно стартовало в апреле 2020 года. Разработчик вакцины - известный американский ученый, биолог Алекс Шнейдер.

Новое лекарственное средство "Еленаген", с одной стороны, действует как классическая противораковая ДНК-вакцина, оказывая непосредственное противораковое воздействие. С другой стороны, она уменьшает хроническое воспаление, понижает степень злокачественности опухолевых клеток и делает опухоль более восприимчивой к стандартному лечению.

В Беларуси в исследование планировалось включить 160 пациентов с опухолями четырех локализаций: триплет-негативным раком молочной железы, метастатическим раком желудка и поджелудочной железы, химиорезистентным раком яичников. Это крайне агрессивные злокачественные опухоли, которые устойчивы к стандартному лечению - химиотерапии и гормонотерапии. У большинства пациентов возможности лечения уже исчерпаны. Средняя продолжительность жизни при стандартном лечении - меньше года.

"Примерно столько же пациентов планировалось включить в США и Бразилии, но пандемия наложила свой отпечаток. Медицинская система была на время парализована и, конечно, ни о каком начале этого исследования в США речь не шла. В Беларуси онкологическая служба работала в штатном режиме, поэтому мы проводили исследование в соответствии с нашими планами", - отметил Сергей Красный.

Пациентов разделили на две группы. В первой, которая была контрольной, проводилась стандартная химиотерапия, а во второй - точно такое же лечение, но с использованием вакцины "Еленаген".-0-