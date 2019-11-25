До -10°С градусов ожидается в Беларуси 26 ноября

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 10 градусов мороза ожидается по востоку Беларуси 26 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром местами ожидаются слабый туман и гололед. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов, по восточной части страны - 7-10 градусов мороза. Днем будет от минус 3 до плюс 3 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь